Mascellani, interrogatorio fiume: "Ho chiarito"

Ha parlato per quattro ore davanti al gup Danilo Russo l’imprenditore Roberto Mascellani, imputato per bancarotta nella vicenda giudiziaria legata al fallimento della Magazzini Darsena. L’udienza preliminare del procedimento a suo carico si è aperta ieri mattina con un lungo interrogatorio, nel quale Mascellani ha fornito al propria versione dei fatti. Al termine, è lo stesso imprenditore a spendere qualche parola su quanto avvenuto in aula (l’udienza era in camera di consiglio, quindi a porte chiuse). L’interrogatorio, ha spiegato, "si è svolto in un clima di serenità e di reciproco rispetto. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste riguardo a tutte le vicende di cui sono accusato. Si tratta di trasferimenti di fondi da una società all’altra del mio gruppo imprenditoriale. Ho chiarito la natura non distrattiva delle operazioni e ho spiegato perché ho ricomprato dopo alcuni mesi le azioni Carife in mio possesso che avevo ceduto a società del gruppo".

Mascellani ha inoltre precisato come non ci siano "imputazioni di reato che riguardino le operazioni fatte con l’estero, per il semplice motivo che erano state condonate nel 2009 con lo scudo fiscale Tremonti". La procura, ha concluso l’imprenditore, "ha rinunciato a farmi domande, così come i legali di parte civile. Ritengo di avere fornito in maniera chiara la mia versione". Al termine del lungo interrogatorio, il giudice ha accolto la richiesta della difesa di Mascellani di acquisire alcuni documenti non presenti nell’indagine della guardia di finanza. L’udienza è stata quindi rinviata al 6 luglio per la discussione. Inizialmente la fase conclusiva della preliminare era prevista per oggi, ma si è deciso di fissare una nuova data per attendere un importante passaggio in Cassazione previsto per il 26 maggio. Quel giorno, infatti, la suprema corte deciderà in merito al ricorso sul maxi sequestro da quattro milioni, più volte impugnato dalla difesa di Mascellani.

