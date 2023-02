Maschere, allegria e sapori doc Il Carnevale torna tra gli applausi

Torna il Carnevale Estense, un successo. All’inaugurazione, alle 10.30 in piazza Castello, l’assessore Angela Travagli, il presidente della Pro Loco Andrea Morona e Monica Negrini vicepresidente e curatrice della manifestazione. Ieri, alle 15.30 (replica oggi alle 15) ha preso il via da Corso Porta Reno il corteo dei musici e figuranti della Contrada Rione di San Paolo, Contrada Borgo San Luca, Associazione Este Medievale, Società del Sandrone di Modena e del Comitato Omaggio alla Serenissima di Porto Viro. Sono stati consegnati premi alle maschere più belle.

La Pro loco ha allestito la più grande Fiera enogastronomica del centro, protagonisti i ciccioli e il burlengo. Alle 11 in Largo Castello il laboratorio del gusto della Confraternita del Burlengo: ‘Giovedì Grasso è nato il Burlengo’. ‘Del maiale non si butta via niente’. In piazza e largo Castello i ciccioli della Bassa Padana. Non sono mancate eccellenze della tradizione estense. Oggi, alle 10.30, ‘Nei labirinti del potere estense’. Visita guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso adulti 9 euro, studenti 5, minori di 14 anni gratis. Sempre oggi, alle 17, Rinascimento a Ferrara. Ercole de Roberti e Lorenzo Costa. Visita guidata alla grande mostra di Ferrara Arte a Palazzo dei Diamanti.