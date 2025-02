Maschere e barche sull’acqua. È tutto pronto per il carnevale

Cresce l’attesa per l’edizione del Carnevale sull’Acqua, che animerà il centro storico di Comacchio il 23 febbraio e 2 marzo prossimi, con la consueta carica di allegria portata dagli equipaggi delle barche allegoriche e dalle esibizioni di gruppi di danza e a piedi. Ad arricchire il tutto saranno attività ed eventi gratuiti per i più piccoli.

Il 23 febbraio in via Cavour, dalle 14.30, si terrà "Il fantastico mondo del circo" con giri in barca sulle acque dei canali, giochi, trucca viso, palloncini, la merenda e lo spettacolo con Thomas Goodman e le Magiche Bolle di Sapone. Dalle 10.30 alle 18, sul palco in via XX Settembre vi sarà l’iniziativa "Inside Out" a cura dell’unità Pastorale San Cassiano, con dolci, bevande e animazione e alle 16 la premiazione delle maschere più originali di bambini, adulti o gruppi (iscrizioni presso il palco).

In via Zappata, alle 15.30 e alle 16.30, vi sarà lo spettacolo del Teatrino dei Burattini di Massimiliano Venturi che proporrà "Arlecchino, Colombina e la festa da ballo". Domenica 2 marzo si replica, con "Il fantastico mondo del circo" in via Cavour, dalle 10.30 alle 18 sul palco in via XX Settembre di "Inside Out e un nuovo, doppio spettacolo del Teatrino dei Burattini di Massimiliano Venturi (sempre alle 15.30 e alle 16.30) che porterà in scena "Sganapino contro il granchio blu".

Per le vie del Centro Storico, nelle due giornate, non mancheranno bancarelle, luna park e giochi.