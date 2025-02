Maschere e musica, arriva il carnevale. A Tamara tante iniziative per i bambini

Dopo il grande successo di domenica a Copparo, è la volta di Tamara con la sua Festa di Carnevale. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 15.30. Aps Bimbi Felici, in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese, che apre i suoi spazi a questa sentitissima tradizione, organizza un allegro e divertente pomeriggio in compagnia a base di coriandoli e stelle filanti, truccabimbi, baby dance e tante sorprese. In programma anche un laboratorio di carnevale (ingresso 3 euro) e, alle 16.30, una sfilata di maschere nel cuore del paese. Un altro evento di allegria, divertimento e spensieratezza, dunque, che segue la partecipata festa, organizzata da Pro Loco.