Maschere sugli animali. Laboratorio per i piccoli

Si organizza un laboratorio manuale intitolato “La Sfilata degli Animali”, un’attività creativa pensata per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. L’evento si svolgerà sabato 1 marzo dalle 10 alle 12, presso il Centro Anziani in via Ugo Bassi 49 a Cento. Durante il laboratorio, i bambini avranno la possibilità di realizzare maschere ispirate al mondo degli animali, sviluppando la loro creatività e manualità in un ambiente accogliente e stimolante. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, che può essere tramite QR code o link dedicato. Info allo 051/6830516.