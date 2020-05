Ferrara, 19 maggio 2020 – Da domani, nercoledì 20, oltre che per entrare in bar, negozi e ristoranti, la mascherina sarà obbligatoria anche per circolare all’aperto. Il provvedimento, firmato ieri dal sindaco Alan Fabbri, trova origine dagli assembramenti di domenica nei parchi e nelle piazze pubbliche, ma anche dal fenomeno diffusissimo di non utilizzare i dispositivi di protezione personale anche nei normali spostamenti, specie quando, come sui marciapiedi, lungo le ciclabili o nei punti d’incontro, è materialmente impossibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

"Siamo in una fase in cui è necessario tornare alla vita di tutti i giorni, ma con tutta la prudenza del caso. Non permetterò che Ferrara perda il ‘felice’ primato dei contagi per colpa di qualche irresponsabile", afferma Fabbri. Che in prima battuta aveva ipotizzato la chiusura dei parchi, ma poi ha scelto "di non penalizzare chi si comporta in modo virtuoso. Ma con l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, una misura adottata nella Regione Veneto, pensiamo che si possa garantire il rispetto della salute reciproca e anche della sanità provinciale, che non deve essere messa in difficoltà da nuovi contagi".

Previste multe salate, a partire da 400 euro, per chi verrà trovato senza la mascherina bene indossata (non basterà portarla come un sottogola o semplicemente tenerla in mano), da domani scatteranno i controlli. Esentati i bambini sotto i 6 anni, per disabili che non possano portarla in modo continuativo e per chi svolge attività fisica o sportiva.