Ferrara, 14 aprile 2020 - Migliaia di mascherine ffp2 arrivate dalla Cina e distribuite, nella prima settimana di aprile, anche negli ospedali ferraresi dalla Protezione civile. E che il giorno di Pasqua, in tutta fretta, sono state ritirate a causa di una presunta anomalia nella certificazione. E di nuovo, ieri sera, sono state redistribuite perché rivelatesi perfettamente a norma ed efficaci. Ma andiamo con ordine.

Il caso esplode la mattina di Pasqua, quando attorno alle 10 la Protezione civile e l’Area vasta Emilia Nord, associazione che ha sede a Reggio Emilia e si occupa di questo tipo di distribuzioni, inviano una mail a tutti gli ospedali disponendo il ritiro dei dispositivi "a fini cautelativi e per approfondimenti delle autorità competenti relativi a una possibile frode nella certificazione".

Approfondimenti che, si apprende, partono dalla segnalazione di un medico ferrarese il quale lancia l’allarme credendo di riconoscere nella partita di dispositivi distribuiti la stessa provenienza del lotto bloccato in Abruzzo a causa del marchio Ce rivelatosi contraffatto. Subito si attiva il tam-tam: nel giro di poche ore, vengono ritirate tutte quelle non ancora utilizzate in diversi ospedali della regione. Non solo: il laboratorio del policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna riscontra alcune anomalie nei dispositivi che, a detta degli esperti, non garantirebbero la pressione negativa necessaria alla loro efficacia. Elemento che porta a declassarle a mascherine chirurgiche. All’ospedale Sant’Anna di Cona, a quanto si apprende, le mascherine di quel tipo presenti in magazzino sono più di diecimila.



La polemica si infiamma rapidamente, con sindacati sulle barricate e il Centro logistico che si impegna a rifornire i sanitari di mascherine di altra marca, nello stesso quantitativo di quelle ritirate. Fotografie del lotto in questione vengono diffuse per renderlo immediatamente riconoscibile agli operatori. Infine, i dispositivi vengono messi in ’quarantena’, ovvero sistemati in magazzino in attesa di chiarimenti circa la efficacia o meno del prodotto.

Chiarimento che arriva puntuale in serata: è lo stesso commissario nazionale per l’emergenza Domenico Arcuri ad annunciare che sono già state attuate le verifiche del caso. Il lotto è perfettamente a norma con regolare marchio Ce e non c’entra nulla con quello ritirato in Abruzzo.



Dunque, di nuovo una mail viene spedita a tutti gli ospedali dell’Area vasta: stop al ritiro della mascherine, via alla riconsegna di quelle già consegnate. L’emergenza, durata nemmeno 48 ore, è rientrata. A Cona le mascherine in questione sarebbero rimaste in magazzino, pronte quindi per essere utilizzate alla luce del nulla osta arrivato ieri.

L’assessore alla Protezione civile della Regione, Irene Priolo, assicura: "Si è trattato di un falso allarme, ma che evidenzia come i controlli e gli approfondimenti vengano effettuati con precisione su ogni dispositivo dato in dotazione ai nostri sanitari, anche quando si tratta di numeri relativamente piccoli. La sicurezza è la priorità".

Il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami interviene: "Bisogna avere garanzie sulla sicurezza degli operatori – riflette –. Questo episodio rivela una confusione che si è manifestata in questo e in altri aspetti durante la gestione dell’emergenza, e di cui dovremo chiedere conto".