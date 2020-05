Ferrara, 19 maggio 2020 - Obbligo di mascherina all’aperto, e controlli più serrati. Anche in vista delle prime, possibili, serate di ritrovo giovanile. Gli assembramenti o, in ogni caso, lo scarso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di una massa di persone, spingono il sindaco Alan Fabbri a valutare un provvedimento alla Zaia: "In Veneto, pur con la riapertura delle attività, è stata mantenuta questa prescrizione che anche io, specie dopo aver visto quello che è avvenuto domenica tra piazza Ariostea, le Mura, il sottomura e vari parchi, considero adesso una misura quasi obbligata".

L’apertura di credito al buonsenso dei ferraresi, per il sindaco, non è stata recepita nel modo dovuto: "Capisco che c’era una gran voglia, quasi un bisogno fisico di normalità – prosegue il primo cittadino –, ma non basta a giustificare quello che si è visto, ad esempio, in piazza Ariostea". Frotte di persone radunate senza badare alla distanza di sicurezza, e quel che è peggio con la mascherina sotto il mento o addirittura assente: "Le immagini parlano chiarissimo, è la prova che tanti pensano che l’emergenza sia finita, o che addirittura la malattia non esista. Sfidare così la buona sorte non è solo insensato – prosegue Fabbri –, è una cosa che la nostra città, fortunatamente ancora risparmiata dalle conseguenze più pesanti, non può e non deve assolutamente permettersi".

Per questo motivo la giunta, stamattina, valuterà la possibile ordinanza (sulla cui opportunità si è pronunciato ieri anche il vicesindaco Nicola Lodi); potrebbe dunque scattare l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi all’aperto, con l’unica deroga per chi fa attività fisica intensa. Anche se in quel caso le distanze di sicurezza dovrebbero essere più che raddoppiate. Ma c’è un altro aspetto che ha destato amarezza negli amministratori – e prima di loro, in tanti ferraresi che ieri hanno stigmatizzato l’accaduto sui social –, ovvero lo stato di incuria in cui è apparsa, ieri mattina, piazza Ariostea. Cassonetti traboccanti di bottiglie di vetro e bicchieri di plastica; cartacce e altre bottiglie a terre, o appoggiate sull nuove sedute in cemento dell’anello.

"Lasciare in quello stato una piazza appena riqualificata è assolutamente vergognoso", commenta Fabbri; anche per questo motivo, si annunciano controlli più serrati (domenica non si sono viste, di fatto, pattuglie di vigili urbani o altre forze dell’ordine). E’ la spia di ciò che potrebbe accadere, con la bella stagione, in questa e altri luoghi di aggregazione. "Non vogliamo far pagare a tutti le colpe degli incivili – conclude il sindaco –, ma quello che è accaduto domenica ci fa riflettere. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare alla riapertura delle attività, non possiamo abbassare la guardia". Nè, men che meno, la mascherina.