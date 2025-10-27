Masi si fa rimontare allo scadere. Non basta la bella rete di Giberti

Atl. Castenaso 1 Masi-Voghiera 1

ATL. CASTENASO: Lesi, Romagnoli (32’ st Malaguti), Anania, Cannata (23’ st Gaudiano), Garuti, Garelli, Grillini (35’ st Morelli), Vinjolli, Bolelli, De Brasi, Matta (17’ st Cavazzini). A disposizione: Calzolari, Osmani, Sinigaglia, Coppola, Rubino. All.: Morara.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Benini, Ghali, Di Domenico, Barbieri, Nanfack, Giberti (38’ st Jawneh), Nardini (33’ st Mazzoni), Maistrello (45’ st Baglietti), Maione, Mahmoudi. A disposizione: Straforini, Bationo, Roveri, Ileba. All.: Ferrari.

Arbitro: topo di CESENA.

Reti: 11’ st Giberti (M), 45’ st Malaguti (A).

Note: ammoniti: Grillini (A), Malaguti (A), Benini (M), Jawneh (M).

UNA GARA intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, che si chiude con un risultato giusto: 1-1, frutto di determinazione, carattere e tanta voglia di non mollare mai. Fin dai primi minuti si capisce che sarà una partita equilibrata. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte. L’Atletico Castenaso prova a costruire gioco palla a terra, mentre il Masi Voghiera si affida a verticalizzazioni rapide per sorprendere la difesa avversaria. Le occasioni non mancano da entrambe le parti: Malaguti è tra i più attivi per i padroni di casa, mentre Gilberti crea più di un grattacapo alla retroguardia dell’Atletico. Nel primo tempo le emozioni si alternano. Il Castenaso sfiora il vantaggio con un tiro da fuori che termina di poco alto, poi è il Masi a rendersi pericoloso su calcio d’angolo, con un colpo di testa che sibila vicino al palo. Il risultato resta bloccato sullo 0-0, ma la partita resta viva e combattuta, con interventi decisi e grande agonismo in mezzo al campo. Nella ripresa il copione non cambia: equilibrio e tanta intensità. A sbloccare il match, però, è il Masi Torello Voghiera, che al termine di una rapida azione corale trova il gol del vantaggio con Gilberti, bravo a inserirsi tra le linee e a battere il portiere con un destro preciso. Quando la partita sembra ormai segnata, arriva la svolta. Siamo al 90+5’, in pieno recupero: l’Atletico conquista un calcio piazzato nella trequarti offensiva, la palla viene messa in area, nasce una mischia e il più lesto di tutti è Malaguti, che anticipa difesa e portiere e deposita in rete il pallone dell’1-1. Un punto che vale tanto per morale e fiducia.