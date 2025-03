Masi Torello Comune e carabinieri. Un incontro contro le truffe agli anziani

L’amministrazione comunale di Masi Torello, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, domani sera – a partire dalle 18 –, nei locali della biblioteca comunale, terrà una riunione aperta al pubblico, in merito all’informazione sulla prevenzione alle truffe perpetrate nei confronti soprattutto delle persone anziane. Saranno i benvenuti non solo i residenti del Comune, ma anche tutti coloro i quali vorranno avere informazioni utili ad evitare la commissione di questi reati, particolarmente odiosi perché commessi, spesso con modalità subdole ed insidiose, nei confronti dei soggetti più fragili e indifesi. I carabinieri potranno dare informazioni e consigli utili, come ad esempio di non fare entrare in casa sconosciuti e non credere a chi chiede di vedere soldi o gioielli. In caso di dubbi, chiamare subito le forze dell’ordine.