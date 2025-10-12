Masi Torello dice addio alla plastica. Nuovi erogatori d’acqua e borracce

Nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente, il comune di Masi Torello ha avviato un importante progetto di riduzione dei rifiuti plastici, con un’attenzione particolare al mondo della scuola: l’iniziativa si è resa possibile grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale, al bando promosso da A.T.E.R.S.I.R. (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), nell’ambito della linea: "Prevenzioine", del Fondo d’Ambito. Il progetto, candidato dal comune di Masi Torello ed approvato con relativo finanziamento, ha come obiettivo principale la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie in plastica monouso e per raggiungere questo scopo, sono stati installati nuovi erogatori di acqua di rete, all’interno dei plessi scolastici comunali e sono state fornite a tutti gli alunni delle borracce riutilizzabili. Gli erogatori, collegati direttamente alla rete dell’acquedotto, sono dotati di tecnologie avanzate di filtrazione e sicurezza. In particolare, dispongono di un filtro a struttura composita capace di trattenere particelle sospese fino a 0,5 millesimi di millimetro, garantendo così un’acqua pulita e sicura. Inoltre, un sistema battericida posto in prossimità del punto di erogazione, previene fenomeni di retrocontaminazione batterica, mentre un debatterizzatore a luce fredda assicura un ulteriore livello di protezione. Le borracce – di colore blu metallizzato con impresso il logo comunale in bianco – distribuite la settimana scorso agli alunni, dal sindaco Samuele Neri e dal dirigente scolastico Antonio Dicerbo, sono state realizzate in acciaio inox, rappresentando un ulteriore passo verso un’economia circolare e sostenibile. Grazie a questa iniziativa, il comune di Masi Torello contribuisce attivamente al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia regionale #Plastic-FreER, che prevede la prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso.