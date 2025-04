Masi Torello, maxi avanzo di bilancio: "Ora opere pubbliche necessarie"

Il primo bilancio consuntivo della legislatura del sindaco Samuele Neri, che andrà sottoposto al consiglio comunale lunedì prossimo, si presenta in equilibrio, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista patrimoniale, non risultando alcun dissesto economico.

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2024 presenta un avanzo di 3.695.311 euro di cui 2.262.738 euro, in parte disponibile. Il risultato di competenza dell’esercizio è pari a 815.642 euro. Sotto questo profilo è interessante notare il costante aumento del risultato di amministrazione: 2.785.828 euro nel 2022, 2.972.058 euro nel 2023 e infine 3.695.311 nel 2024. "La buona disponibilità di risorse nella parte disponibile e, finalmente, l’assunzione della nuova responsabile dell’area tecnica – commenta il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri – permetterà all’amministrazione comunale di intraprendere le opere pubbliche necessarie per il paese. Mi piace ricordare le piste ciclopedonali, l’efficientamento della palestra comunale e l’ammodernamento degli edifici pubblici".

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2024 è pari a 3.224.673 euro, come evidenziato dal conto del tesoriere, risulta corrispondere alle risultanze delle scritture contabili dell’ente, sussistendo l’equilibrio di cassa.

Il primo cittadino si sofferma sui pagamenti del Comune nei confronti dei fornitori, i quali rispettano il termine di legge di 30 giorni, con ampio margine. A tal proposito, l’indicatore di tempestività dei pagamenti – che corrisponde alla media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data nella quale si ordina all’istituto di credito il pagamento – è pari a – 17,34 (il valore negativo significa che il pagamento delle fatture è avvenuto mediamente prima della scadenza).

E conclude: "La rendicontazione presenta un ampio avanzo di bilancio, anche nella parte libera. Il Comune non presenta mutui in corso di estinzione e non ne ha contratti nell’anno precedente.

La correttezza del rendiconto, infine, trova conferma nel giudizio positivo espresso dall’organo di revisione contabile, nella persona della dottoressa Antonella Tiozzo".

Franco Vanini