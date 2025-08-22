"Massa a tutta birra" al via stasera. Street food, ’bionde’ e musica

Si chiama "Massa a tutta birra" la festa della birra artigianale che si apre questa sera e proseguirà fino a domenica sempre in piazza della Repubblica a Massafiscaglia. Si apre la festa alle 19 con la possibilità Street Food dai quali assaggiare hamburger, piadine, carne alla griglia e patate fritte accompagnate dalle birre artigianali proposte da produttori delle province ferraresi e si potrà fruire anche del servizio da asporto. Domani sera si prosegue con la disco funky e afro proposta dal Dj Silvano mentre domenica si chiude, l’ultima delle tre serate, col Modus Group che propria un rock tribute degli anni ’70 e ’80. Per informazioni contattare Alessandro chiamando il 335-8370886 o Fabrizia al 333-8142890.

"Torna in Piazza della Repubblica "Massa a Tutta Birra", l’appuntamento estivo ormai diventato tradizione per la comunità – esordisce il sindaco Fabio Tosi –, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno dell’amministrazione comunale, la manifestazione promette tre serate di festa con stand gastronomici, birre artigianali e tanta musica dal vivo. Un’occasione per animare il paese, tra gusto, convivialità e spettacoli che renderanno ancora più vivaci – conclude il primo cittadino – le notti d’estate a Massa Fiscaglia".

c. c.