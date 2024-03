Massaggi a luci rosse, due donne a processo

"Facciamo una pausa pranzo" era la frase per prenotare un massaggio speciale, con extra. Dove l’extra era una prestazione sessuale, che comportava un costo aggiuntivo che poteva arrivare fino al 40 percento in più del prezzo di solito pagato per il solo massaggio. Tre cittadini di nazionalità cinese, due donne e un uomo ieri mattina sono comparsi davanti al giudice dell’udienza preliminare Carlo Negri, perché accusati di sfruttamento della prostituzione: si tratta del titolare di un centro che era stato chiuso dalla squadra mobile di Ferrara nel 2021, dopo un blitz all’interno del locale in centro. L’uomo, assistito dall’avvocato Giovanni Montalto, ieri ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Mentre per le altre due imputate il giudice ha disposto il rinvio a giudizio. Con prima udienza del processo fissata al 10 luglio prossimo. A giudizio sono finite la titolare dell’altro centro passato al setaccio dalla polizia e la dipendente del centro massaggi il cui titolare ha patteggiato la pena, assistita dall’avvocato Gianni Ricciuti. "In realtà puntiamo a dimostrare – si è limitato a commentare il legale – che lei in realtà era la vittima".

Il blitz. Era la primavera del 2022, marzo, quando in quelli che ufficialmente erano centri massaggi, fecero irruzione gli uomini della squadra mobile e dopo le perquisizioni, chiusero i locali. Sigilli che arrivavano al termine di un’intensa attività investigativa da parte della polizia di Stato, iniziata a gennaio 2021 e che, nel giro di oltre un anno, aveva interessato in tutto sei diversi esercizi simili. Intensa attività che era consistita in appostamenti all’esterno dei locali sospetti e parallelamente, l’acquisizione di testimonianze di alcuni clienti. Gli avventori più assidui (che richiedevano ‘l’extra’ con una frase in codice, asserendo di ’andare a fare una pausa pranzo’) era anche riservata una sorta di scontistica sulle prestazioni.

cri.ru.