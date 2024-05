Massari alla guida dei Bersaglieri

Sì è svolto, nei giorni scorsi, il congresso provinciale di Ferrara dell’associazione nazionale bersaglieri nella sede dei bersaglieri portuensi. L’assemblea dei presidenti delle 7 sezioni della dislocate in provincia di Ferrara (Alto Ferrarese, Argenta, Bosco Mesola, Copparo, Comacchio, Ferrara e Portomaggiore) hanno eletto il nuovo consiglio provinciale che sarà in carica per il prossimo triennio. Il nuovo presidente è il bersagliere Francesco Massari che sarà affiancato dal vice presidente il Bers. Stefano Lama e dai Consiglieri, Bers. De Tommasi Giorgio, Bers. Fioresi Sergio, Bers. Marinelli Francesco. L’assemblea è stata presieduta dal Presidente Regionale Strozzi affiancato dal Commissario Straordinario Berselli.