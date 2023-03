Masseria in fiamme, danni e paura Vigili del fuoco al lavoro per ore

Incendio nel borgo accanto al fiume. Una masseria a servizio di un’abitazione, adibita a deposito attrezzi, mobili e oggetti vari, è andata distrutta. Il tetto è collassato e lo stabile non è più agibile. Sono state molte le chiamate arrivate alla centrale operativa di Ferrara per le lingue di fuoco e il fumo che si alzavano dal tetto. E’ successo ieri mattina nella zona golenale che costeggia il fiume Panaro, in uno spazio abitato che si trova a metà strada tra il centro di Bondeno capoluogo e la piccola frazione di Santa Bianca. Solo il rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Bondeno e della prima partenza da Ferrara, arrivata a portare rinforzi, ha scongiurato il peggio. Oltre alla casa del proprietario che si trova accanto all’edificio che era avvolto dalle fiamme, l’urgenza e la grande attenzione dei pompieri si è concentrata nel tener lontano ogni possibile scintilla e ogni eventuale situazione di irraggiamento termico, da una grossa cisterna che contiene gas utilizzato per riscaldare la casa e che si trova nel giardino accanto all’immobile coinvolto nell’incendio.

L’intervento è iniziato alle 9,40 ed è proseguito fino a oltre mezzogiorno, impegnando i vigili del fuoco sia a contenere e spegnere le fiamme, che nello smassamento e nella messa in sicurezza dell’edificio al quale ora, recintato, non ci si può avvicinare. All’interno dello stabile, dentro al quale in quel momento non c’era fortunatamente nessuno, c’è anche una stufa, ma le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo sono arrivati sia i Carabinieri che la Polizia Locale dell’Alto Ferrarese. L’incendio è avvenuto in un piccolo borgo, dove ci sono case dismesse dopo il terremoto ed altre ancora abitate, tra cui quella del proprietario dell’immobile andato in fiamme. La rapidità dell’intervento ha garantito la messa in sicurezza dell’area e la serenità di chi abita il borgo, che ha osservato dall’argine, insieme ai passanti che si fermavano, l’attento lavoro dei vigili del fuoco. Claudia Fortini