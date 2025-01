Massi per difendersi dalla forza del mare: "Così proteggiamo centri abitati e spiagge"

Difesa della costa, due interventi per mettere in sicurezza spiagge e scogliere ai Lidi Nazioni, Pomposa e Volano. Da un lato proteggere i centri abitati e le spiagge, riparando i danni causati delle ultime ondate di maltempo. Dall’altro valorizzare le coste e le scogliere, cogliendo l’occasione della loro manutenzione per renderle più belle e attraenti.

E’ il duplice obiettivo dei due interventi in corso lungo la costa ferrarese, che interessano in particolare il comune di Comacchio. Progettati e realizzati dall’Ufficio territoriale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di Ferrara, prevedono un impegno complessivo di oltre 8,2 milioni di euro, risorse in parte provenienti dal Pnrr, in parte dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Tra il Lido delle Nazioni e il Lido di Pomposa sono in dirittura di arrivo i lavori di adeguamento di due tratti di scogliere del litorale a nord per contrastare l’effetto delle mareggiate e l’erosione sulla costa. Il finanziamento, con fondi Pnrr, è di 3,3 milioni. La conclusione delle opere, partite ad aprile dello scorso anno, è prevista per marzo. Al Lido di Volano sono iniziati gli interventi di ripristino della funzionalità di un tratto dell’argine di difesa a mare, che si sviluppa per un chilometro e mezzo, a difesa dell’abitato e della Riserva naturale statale, danneggiato dagli eventi di fine novembre 2022 e finanziato con fondi di Protezione civile per circa 5 milioni. "Prosegue l’impegno della Regione nella messa in sicurezza e nella valorizzazione delle scogliere e dei lidi dell’Emilia-Romagna – sottolinea la sottosegretaria, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. Questo intervento è la prosecuzione di un lavoro iniziato già dal 2022 che ha portato benefici riscontrabili lungo i tratti di costa retrostanti le quattro nuove scogliere realizzate a Lido di Pomposa e Lido di Nazioni. Di fronte a mareggiate e ondate di maltempo sempre più violente è, però, necessario un intervento straordinario e puntuale, ancora più urgente dato il territorio ferrarese è posto al di sotto del livello medio mare dei territori costieri. Per questo ci eravamo presi l’impegno, che abbiamo mantenuto, di trovare le risorse e realizzare gli interventi funzionali a ridurre le criticità di questo tratto di costa". Il tratto tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni, a sud del bagno Spiaggia Romea sino alla località Bocca del Bianco. Qui l’argine di difesa a mare svolge un ruolo primario di protezione di tutti i territori retrostanti dall’ingressione marina.