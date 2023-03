Master in cultural management, bando in memoria di Ludergnani

CENTO

A ricordo dell’imprenditore e dirigente del Rotary Marcello Ludergnani (foto), è stato promosso il bando di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la frequenza del Master di primo o secondo livello al "Master in Cultural Management - MuSec" 20222023. L’importo messo a disposizione dalla famiglia Ludergnani in collaborazione con il Rotary club di Cento è di € 2.500 a copertura parziale del contributo di iscrizione al citato Master, a valere sulla seconda rata, per l’anno accademico in corso. Si tratta dell’XI Edizione. Le domande dovranno pervenire entro il 18 marzo. Modalità di ammissione alla selezione: contestualmente all’iscrizione al master di cui il bando al presente link: https:ums.unife.itutilita- studenti22_23musec-docx.pdf coloro che sono interessatiinteressate alla selezione dovranno far pervenire la propria richiesta attraverso la compilazione del format disponibile alla seguente pagina: https:forms.glexZPD9ywjBkUMuRqq8 Sono esclusi dalla partecipazione coloro che beneficiano già di agevolazioni economiche per l’iscrizione al suddetto corso (es. PA110e lode, borse di studio finanziate da altri enti, ...). Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti verranno contattati a mezzo e-mail all’indirizzo di posta da loro indicato in fase di compilazione della domanda di candidatura con il dettaglio della data e delle modalità di colloquio di selezione. Il candidato che risulterà vincitore si impegna a dichiarare sotto la propria responsabilità, pena la restituzione dell’importo, a: - Frequentare obbligatoriamente almeno il 70% delle lezioni erogate e a conseguire il titolo finale. - Elaborare un project work a scelta sulle seguenti tematiche "La relazione tra patrimonio culturale e turismo sul territorio dell’Emilia-Romagna: il caso di Ferrara". La commissione giudicatrice, composta da docenti e professionisti del settore, effettuerà la selezione sulla base della valutazione del CV del candidato, del percorso di studi e professionale, nonché sulla base di un colloquio conoscitivo-motivazionale. L’esito della selezione verrà inviato a mezzo e-mail ai partecipanti alla selezione. Per info inviare un’email a [email protected]

Alberto Lazzarini