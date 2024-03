Maternità e Consiglio. Cambiano le regole

Con i voti di Attiva, Pd, Cento Si Cura e Orgoglio Centese, è stato approvata l’integrazione al Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, con l’obbiettivo di facilitare la partecipazione alle attività istituzionali delle consigliere in gravidanza o in maternità e dei consiglieri in congedo parentale. Un ordine del giorno presentato dalla consigliera Tatti del gruppo Attiva e sostenuto da Partito democratico e Cento SiCura, per questa modifica che potrà consentire ai consiglieri e alle consigliere di non dover scegliere tra l’attività politica, lo svolgimento del proprio ruolo e le inevitabili e concrete esigenze familiari, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia e continuando a svolgere gli obblighi legati al mandato conferitogli dagli elettori e dalle elettrici. Questa richiesta di integrazione pone l’attenzione sull’importanza della genitorialità.