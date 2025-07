Matilde Basket e Hockey Bondeno. Premiati i protagonisti stagionali

Bondeno primeggia ancora sul fronte dello sport: il consiglio comunale ha infatti premiato gli sportivi eccellenti delle società Asd Matilde Basket e Asd Hockey Club. I cestisti sono i freschi vincitori del campionato Dr3 (ex Prima Divisione) con una striscia consecutiva di 26 vittorie su altrettante partite disputate. La straordinaria stagione è quindi valsa alla locale compagine di pallacanestro la promozione alla categoria successiva Dr2. I giovanissimi Under12 dell’hockey, invece, si sono positivamente distinti al Trofeo Nazionale Preagonistico di Mori, nel quale le squadre matildee maschile e femminile hanno stupito per il bel gioco ottenendo ottimi piazzamenti finali.

"Complimenti ai nostri atleti e alle società di cui portano in alto i colori – è stato il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. I “ragazzoni” della Matilde Basket hanno condotto una stagione fantastica, sbaragliando la concorrenza, e soprattutto riempiendo ogni settimana la Palestra “Bonini” di tifosi bondenesi pronti a sostenere i loro beniamini. Anche i giovanissimi dell’Hockey Club hanno saputo mettere in mostra la qualità di una società sportiva fiore all’occhiello del settore a livello nazionale, tanto in ambito maschile quanto femminile. A entrambi i gruppi i complimenti a nome di tutta la cittadinanza". Gli sportivi, gli allenatori e i dirigenti di ambo le società hanno ricevuto dall’assise un benemerenza sportiva.

Della Matilde Basket sono stati premiati gli atleti Daniele Costanzelli, Alexandro Antonio Pozzessere, Andrea Santini, Piero Boccafoglia, Dario Schiaffino, Riccardo Gatti, Matteo Ramazziotti, Enrico Proner, Federico Gavagna, Leonardo Ciaroni, Francesco Preti, Giovanni Agusto, Matteo Fabbri e Gianmarco Negri, gli allenatori Riccardo Messini D’Agostini, Giacomo Bianchini, Giacomo Rizzatti e Dino Boicelli, e i dirigenti Maria Cristina Aleotti, Giorgio Sarasini e Alberto Benini. Dell’Hockey Club hanno invece ricevuto le benemerenze gli atleti Edoardo Badan, Niccolò Badan, Nathan Matei Balasescu, Filippo Baraldini, Ale Pazzi, Nicola Salani, Pietro Talmelli, Nicolò Tassi, Oro Leon Vacca, Maurits Anton Hendrik Van Onzenoort, le atlete Maria Allegra Bux, Chloe Campini, Viviona Carkaxhia, Giorgia Casari, Emma Ghisellini, Megan Giuliano, Martina Poletti e Lauren Myrthe Emmeline Van Onzenoort, gli allenatori Flavio Ghisellini, Carla Cotelli, e i dirigenti Daniele Bolognesi, Ferdinando Guerzoni e Silvia Pesci.