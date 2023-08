Mattarella ad Argenta: la visita per ricordare don Minzoni, il prete che disse no a Mussolini

Argenta (Ferrara), 24 agosto 2023 – La visita ad Argenta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì 25 agosto, rappresenta l’apice del circuito di iniziative per celebrare la memoria di don Giovanni Minzoni, assassinato per mano fascista cento anni fa, il 23 agosto 1923.

Il 1° agosto c’era stato un memorabile concerto in piazza Marconi dell’orchestra Toscanini, che aveva eseguito un brano appositamente composto per l’occasione, con la partecipazione dell’attore Massimo Popolizio quale voce recitante.

Il 23 agosto in duomo, alla presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, i vescovi di Ravenna e Ferrara, i sacerdoti del territorio e le autorità, fu annunciato l’affissione nelle parrocchie dell’editto dell’accettazione della causa di beatificazione del martire.

Le tappe della visita di Mattarella

Il presidente Mattarella arriverà da Rimini, dove presiederà la cerimonia di chiusura del Meeting di Comunione e Liberazione; si recherà nel duomo di San Nicolò, dove deporrà una corona di fiori sopra la tomba dell'arciprete di Argenta; successivamente si dirigerà a piedi all'incrocio tra via don Minzoni e via Pascoli, dov'è posizionata la lapide che ricorda il luogo del martirio di don Minzoni, per osservare un minuto di raccoglimento e successivamente vedere il murale di recente realizzato dall'artista Riccardo Buonafede.

E’ il quarto presidente della Repubblica a far visita ad Argenta, preceduto da Oscar Luigi Scalfaro nel 1995, Francesco Cossiga nel 1990 e Giovanni Leone nel 1973. Da notare che Cossiga, onore massimo, arrivò ad Argenta assieme a papa Giovanni Paolo II.

Chi era don Minzoni

Il prete che disse no a Mussolini aveva 38 anni quando fu ucciso a bastonate dai fascisti ferraresi il 23 agosto 1923; era originario di Ravenna, eroe di guerra, temuto organizzatore di forze cattoliche.

Ad Argenta in pochi anni fece cose importanti: si battè per l’organizzazione educativa dei giovani, realizzò il doposcuola, la biblioteca circolante, il teatro parrocchiale, un laboratorio di maglieria per le donne del paese e una cooperativa agricola di ispirazione cattolica.

Un prete che non si è piegato alle intimidazioni. Cominciò a morire nel 1921 quando bollò con parole di fuoco gli autori del brutale assassinio dell’assessore Natale Gaiba, durante il funerale celebrato in Celletta. Fatale il rifiuto alla richiesta perentoria del potente gerarca Italo Balbo, che aveva minacciato dure sanzioni se non si fosse sciolta l’associazione scoutistica. Un secolo fa il coraggioso parroco di Argenta fu tra i pochi a denunciare la brutalità di Mussolini.

Affrontò il suo destino con coraggio, è entrato nella storia dell’antifascismo italiano e anche cattolico, il primo argentano che diventerà santo.