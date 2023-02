Mattarelli incompatibile con la carica Rinviato il consiglio comunale

Il valzer delle surroghe. Salta la seduta del consiglio comunale di Vigarano Mainarda che era stata fissata per le 19 di lunedì. Dopo quattro rinunce nelle fila della lista civica d’opposizione ‘Viviamo Vigarano’, il quinto consigliere comunale eletto dalle preferenze delle urne, che aveva accettato di entrare al posto della dimissionaria Tania Gozzi, si è visto respingere questa possibilità. La sua nomina a consigliere comunale infatti è risultata "incompatibile" con una delle norme prevista dal testo unico degli enti locali. Emanuele Mattarelli dunque, titolare della nota azienda vitivinicola, non potrà essere in consiglio comunale. Dopo le dimissioni, per motivi personali di Tania Gozzi, sono stati scorsi infatti i numeri delle preferenze uscite dalle urne. La prima a rinunciare era stata l’avvocato Silvia Veronesi, poi il docente universitario Stefano Manfredini, infine Arianna Fornasier. E’ di ieri mattina l’annuncio ufficiale dell’annullamento della seduta di lunedì, che non si potrà svolgere fino a quando il consiglio non sarà al completo. "Auspico che la lista civica ‘Viviamo Vigarano’ dopo aver bruciato cinque consiglieri provveda al più presto a trovare il suo terzo consigliere – sottolinea il sindaco Davide Bergamini – dandoci così la possibilità di tornare in consiglio. Abbiamo la necessità di procedere agli atti amministrativi. Fino a quando non ci sarà il consiglio comunale al completo, non possiamo neppure approvare il bilancio". Dal canto suo Lisa Pancaldi, capogruppo di ‘Viviamo Vigarano’ non ci pensa due volte e replicare al sindaco: "Mi chiedo se effettivamente lunedì sarebbero pronti a chiudere il bilancio visto che lo scorso anno sono arrivati a marzo – ribatte –. Essere incolpati di questo mi sembra assurdo". Poi un appunto tecnico: "Non eravamo a conoscenza di questo capo di incompatibilità che è stato inserito nel maggio del 2022 – dice la Pancaldi – e che non c’era quando ci sono state le elezioni nell’ottobre 2021.Ci scusiamo ma ovviamente non potevamo saperlo. La legge non si discute e si va avanti". Il prossimo in lista è Salvatore Ilacqua: "Spero che accetti – dice la Pancaldi – è una persona molto capace che potrebbe essere un valore aggiunto". Dal sindaco infine una saettata politica: "Se avessero vinto le elezioni – dice – visto che di solito in Giunta va chi ottiene il maggior numero di preferenze, oggi avremmo assistito alla fine della loro legislatura ad appena un anno e mezzo dal voto".

Claudia Fortini