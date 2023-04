Mattarelli: "Su Carice e Credem intervenga il ministro Nordio"

CENTO

In un incontro pubblico Marco Mattarelli (foto) di Libertà per Cento e Paolo Matli hanno parlato della situazione centese e del motivo per cui l’ex consigliere d’opposizione ha scritto al ministro per la giustizia Carlo Nordio sulla questione della fusione della Cassa di Risparmio di Cento in Credem. "Tengo a sottolineare che questa iniziativa oltre che essere politica è anche giudiziaria - dice Mattarelli - finché un giudice della Repubblica non mi convincerà che era legittimo, possibile, moralmente sostenibile affermare che la ’banca era solida’ e che il valore definito delle azioni, non mi fermerò". E dice che prima di lui aveva chiamato il senatore Alberto Balboni (FDI) e che la stessa lettera è stata inviata anche all’onorevole Serracchiani, neo responsabile del dipartimento giustizia del Pd. "La mia speranza è che ci sia un’ispezione in città - prosegue - Ho scelto di scrivere a Nordio perché ci sono stati tanti esposti ai quali non hanno mai dato risposta mentre la città si è impoverita". Nella lettera Mattarelli si presenta come presidente dell’associazione dei piccoli azionisti della ex CRCento spa. "Dal 2015 al 2022 ho inoltrato alla procura di Ferrara, a Consob e Bankitalia, Mef ed alla Agcon diverse segnalazioni e denunce in merito alla governance della ex CRCento spa , alla compravendita delle azioni della banca , ai diamanti venduti alla clientela per oltre 23 milioni , ai dubbi sulla operazione di cessione ad un quarto del prezzo patrimoniale delle azioni - sostiene Mattarelli - La procura ha archiviato l’indagine sulle azioni. In altre sedi si è arrivati a processo e condanne, qui ’no’ e le commissioni percepite sulla vendita dei diamanti sono rimaste nel bilancio". E punta il dito poi su plusvalenza di Credem 2021, torna sul prezzo delle azioni poi scese di valore, gli esposti archiviati. Ho intrapreso una battaglia legale e politica in assoluta solitudine. Ho scritto anche al senatore Balboni ma non ho ottenuto nessuna risposta pur conoscendoci personalmente da anni. Perché nessun politico mi ha mai affiancato. Inoltre la ex CRCento ha collocato ben 600 milioni di polizze Eurovita, ulteriore problema di gestione del risparmio. Invoco pertanto il suo intervento", è la conclusione della lettera di Mattarelli al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

l.g.