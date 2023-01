Mattarelli: "Su Ente Territorio responsabilità da spartire"

CENTO

A seguito della risposta della Corte dei Conti che comunica al Comune l’impossibilità di impegnare fondi per ripianare il debito di Ente Territorio e della decisione di chiusura della partecipata che ha accumulato 500mila euro di debiti, il dibattito si sta facendo acceso. L’interrogativo su tutti è di chi sia la responsabilità di questa situazione. Sulla vicenda interviene l’ex consigliere Marco Mattarelli (foto), altra memoria storica di quegli anni. "Ente Territorio è solo una parte del bilancio comunale – dice subito - oggi le colpe di tale situazione le imputo a entrambe le amministrazioni che l’hanno creata ma, visto il percorso delineatosi è il liquidatore unico e l’amministrazione Toselli che hanno la responsabilità maggiore". E spiega. "Su questa partecipata ho presentato ben 3 esposti alla Corte dei conti nel corso dei due mandati da capogruppo in consiglio comunale – dice ora come presidente di Libertà per Cento - segnalando alla Corte le criticità della partecipata, sia al momento della sua costituzione, ovvero nel 2015 con Piero Lodi quando l’allora presidente, oggi assessore Carlotta Gaiani fu oggetto di una richiesta di informazioni sulla corretta applicazione della legge madia".

Dimessasi per incompatibilità dopo l’interpretazione dell’Anac. "Durante l’amministrazione Toselli, invece, esposi alla Corte dei conti l’anomalo andamento economico finanziario della partecipata – prosegue – c’erano perdite economiche crescenti e fu posta in liquidazione nell’assemblea del 12 dicembre 2017 a distanza di nove mesi dalle relazioni dell’amministratore unico Filippo Parisini e del sindaco revisore Claudio Guazzaloca del 12 marzo 2017. Nel 2018 all’ultima interrogazione l’amministrazione comunale mi rispose che ‘ricevuta la situazione finale di liquidazione spetterà al consiglio comunale valutare se sulla base delle risultanze della stessa sussista l’interesse pubblico per l’accollo dei debiti nella misura che risulterà da bilancio finale di liquidazione’. Il 28 giugno 2018 fu approvato dall’assemblea il bilancio 2017 rinviando ogni analisi sullo stato di liquidazione alla presentazione della documentazione richiesta per legge. Da allora più nulla è giunto in consiglio in merito alla partecipata, se non continui accantonamenti in bilancio per la perdita arrivata a quasi mezzo milione di euro odierni".

