Matteo: "Abitare da solo ti aiuta a contare su di te"

di Federico Di Bisceglie

Matteo Mari Rolfini (foto), classe ’98. Dai 19 anni ha scelto, lavorando già da un anno, di uscire dal ‘guscio’ e di andare ad abitare da solo.

Cosa l’ha spinta a intraprendere questa decisione?

"Sostanzialmente due fattori: il fatto di avere una lavoro che mi permettesse di mantenermi – benché a condizioni di affitto particolarmente favorevoli – e il grande desiderio di conquistare libertà e autonomia, potendo peraltro disporre dei propri spazi senza dover rendere conto a nessuno".

Ferrara è la prima città per acquisti da parte di single:quali i benefici di questa vita?

"Beh direi che sono tanti: uscire di casa da giovani come ho fatto io consente una proiezione immediata nelle difficoltà e ti abitua alla risoluzione dei problemi, contando su te stesso. Dal fare la spesa alle pulizie domestiche. E’ una grande palestra di vita".

E’ una scelta che consiglierebbe ai suoi coetanei?

"La consiglio nella misura in cui ci siano le condizioni. A partire dal presupposto di un lavoro che consenta un sostentamento e un minimo di ‘agio’. Se uscire di casa deve essere una sofferenza, non ha molto senso. Benché la gestione della quotidianità in autonomia sia un modo molto efficace per amministrarsi".

Rifarebbe questa scelta?

"Sì, onestamente è stata una scelta che mi ha dato molte soddisfazioni. Magari lo avrei fatto un anno dopo, con qualche soldo in più".