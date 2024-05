Matteotti, mostra in Parlamento. Esposto il registro ‘ferrarese’

Nella ricorrenza dei cento anni del celebre discorso del 30 maggio 1924 che ne decretò l’uccisione per mano fascista, il ricordo di Giacomo Matteotti – celebrato ieri a Montecitorio dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dal capo di Stato Sergio Mattarella – incrocia anche il territorio di Ferrara. La mostra in Transatlantico inaugurata ieri mattina dalle massime autorità dello Stato (erano presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni), espone infatti anche il registro dei risultati elettorali per il collegio di Ferrara per la XXV Legislatura. Si tratta di un documento conservato nell’Archivio storico della Camera dei deputati. Nelle elezioni politiche del 16 novembre del 1919 Matteotti fu eletto proprio nel collegio di Ferrara-Rovigo, nella lista socialista, ottenendo 20.814 preferenze.

Nel corso della cerimonia di ieri mattina, inoltre, il presidente Fontana ha annunciato che, nell’aula di Montecitorio, sullo scranno che fu di Matteotti "è stata messa una targa" e "a perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato". Alla cerimonia a Montecitorio era presente in emiciclo anche Gloria Vancini, figlia di Florestano, il regista ferrarese che dedicò al deputato socialista il suo celebre ‘Il delitto Matteotti’, film del 1973 con Franco Nero nelle vesti del parlamentare. La mostra – organizzata in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti – raccoglie una sintesi dell’attività del deputato attraverso i documenti dell’archivio storico e della Biblioteca della Camera, i resoconti parlamentari, altri documenti e una selezione dello scambio epistolare con la moglie Velia Titta, forniti dalla Fondazione di studi storici ‘Filippo Turati’ e dalla Fondazione Giacomo Matteotti.