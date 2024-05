Matteotti, omaggio al martire del Fascismo

Tutto è iniziato dalla possibilità di proiettare il film ‘L’idea che non muore’, curato dalla Fondazione Turati e dedicato a Giacomo Matteotti. Dal film, e dal suo titolo, è nato l’incontro sottotitolato ‘Il pensiero e l’opera di un intellettuale europeo’.

L’evento – organizzato dalla De Humanitate Santae Annae, in collaborazione con il Circolo dei Negozianti, che ha prestato per l’occasione il Salone d’Onore di Palazzo Magnanini Roverella – si è concretizzato in un dialogo tra quattro storici, tutti esperti, a modo loro, di Matteotti e di storia fascista: Stefano Caretti, Mirko Grasso, Antonella Guarnieri e Gianpaolo Romanato. A moderare, Riccardo Modestino, curatore di numerosi libri storici e presidente della De Humanitate Sanctae Annae, che ha anche spiegato la ragione dell’incontro: tutti sanno, infatti, che cade quest’anno il centenario dall’omicidio di Matteotti, parlamentare polesano. "È noto come l’opposizione di Matteotti al regime fascista fu il naturale approdo del suo intenso percorso politico e intellettuale". Un uomo che si è battuto per la democrazia, in virtù – anche – della sua matrice europeista. "Questo – ha detto Modestino – è il trecentesimo evento della De Humanitate Sanctae Annae. L’obiettivo di oggi è alimentare una discussione serena e profonda intorno ai temi che il martire Matteotti ha elaborato nel corso della sua breve vita. Questo incontro – continua – fa parte di un percorso che ci porterà a delineare un documento finale, a cui partecipano molti amici europei, che ruoterà intorno a 10 parole e che si intitolerà ‘Vivere nella libertà’". Ecco, la libertà. Uno dei temi prioritari di ieri, declinato dai relatori, nell’ambito delle azioni del parlamentare, in più modi, dall’istruzione all’attenzione al mondo extraurbano (e comunale). Se, infatti, Caretti ha ricordato la celebre sentenza "ogni scuola che si apre è un carcere che si chiude", Antonella Guarnieri ha portato a riflettere su un insegnamento molto attuale: "Matteotti – ha spiegato – ci insegna che non solo è importante l’educazione di un cittadino, ma che un cittadino dovrebbe imparare a leggere i bilanci: lì si nasconde il vero indirizzo della politica". Politica che, nel caso del Polesano, significava partire dal basso, dai territori rurali – così Romanato – "dal Polesine, zona dimenticata, dove si poteva morire di fame: davanti a questo spettacolo, a rapporti sociali degradanti, Matteotti ebbe la reazione di quel giovane onesto che era: la ribellione". Per questo, ha chiosato Grasso, "fondamentali furono gli anni di formazione a Bologna".

Francesco Franchella