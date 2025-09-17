Mattinata da incubo in pieno centro. Si rompe un tubo dell’acqua. Allagate via Gobetti e la Galleria

Sembrava una fonte di montagna: l’acqua non smetteva più di uscire. Peccato però che ci trovassimo in via Gobetti e che la ‘fontana’ fosse in realtà un guasto causato da un cantiere accanto a galleria Matteotti. Tant’è che, dopo poco, anche la galleria è stata completamente allagata. È successo tutto attorno a mezzogiorno di ieri. Operai che lavorano per conto di Enel al lavoro. Una bennata di troppo. Un tubo (del diametro di circa 15 centimetri) probabilmente non segnalato, "forse una vecchia condotta idrica" ipotizza uno degli addetti al lavoro sul cantiere. Fatto sta che sono bastati pochi minuti per allagare completamente la via trasversale di Porta Reno e renderla sostanzialmente inaccessibile. Per lo meno a piedi.

Come detto l’acqua è ben presto arrivata fin quasi all’altezza del fast food sotto la galleria. A dare l’allarme dell’allagamento è stata una cittadina che si trovava sotto i portici della via, più o meno all’altezza del retro del negozio di cosmetici. Dopo pochi minuti, è arrivata anche una volante della Polizia Locale per i rilievi. Anche se l’intervento che ha sanato la perdita è stato quello dei tecnici del pronto intervento di Hera. Per la verità, mentre scriviamo, gli addetti della multiutility sono ancora al lavoro con un’auto pompa per tentare di ripristinare la situazione. Al momento, da quanto apprendiamo anche da una nota diffusa dalla stessa multiutility sarebbero circa una ventina le utenze del circondario ad essere state coinvolte nella perdita d’acqua. "Purtroppo – spiega al Carlino il responsabile del cantiere – stavamo eseguendo i lavori con l’escavatrice. Il tubo dell’acqua, probabilmente si trattava di una vecchia condotta, non ci era stato segnalato. Scavando, lo abbiamo colpito con la benna e si è creata immediatamente la perdita". Non pochi, appunto, i disagi. Per la verità non tanto alla circolazione – si tratta per lo più di una zona di passaggio – bensì per le attività commerciali e i pubblici esercizi che insistono sulla piazza. A pochi minuti dall’avvio della perdita, il bar Papparè aveva ancora l’acqua corrente. Ma, senz’altro, l’attività più penalizzata è stata quella proprio sotto la galleria Matteotti: il bar la Farmacia. "Con questa perdita – dice la titolare allargando le braccia e indicando l’acqua che scorre fra i tavoli della sua distesa – è impossibile lavorare. Il bar non si può raggiungere, se non provenendo dalla piazza, camminando rasente i muri dei condomini. Oggi (ieri, ndr) è una giornata persa. Spero solo che questa situazione possa risolversi il prima possibile perché noi abbiamo necessità di tornare a lavorare".

E, d’altra parte, il bar lavora per lo più con la distesa che fino al tardo pomeriggio di ieri è rimasta impraticabile. Anzi, proprio per evitare ulteriori danni, i titolari del bar hanno radunato sedie e tavolini posizionandoli a ridosso del muro del locale per limitare il contatto con l’acqua. Anche una parte della galleria, ieri pomeriggio, per precauzione è stata transennata con il nastro bianco e rosso. In caso di urgenza, ricorda Hera, per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie, è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione. Ora, comunque, si spera di tornare all’asciutto. Nel più breve tempo possibile.