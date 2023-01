Mattonelle ammalorate e finiture in via Previati, al via il cantiere

Dalle mattonelle in cemento rotte e segnate dal tempo alle finiture ‘pettinate’, con calcestruzzo gettato direttamente in opera e lavorato per offrire maggiore accessibilità, resistenza e ottimo grip al transito, una lavorazione uniforme e coerente con il recente intervento da poco concluso nella vicina via Mentessi: è partito ieri mattina il cantiere per la ripavimentazione di via Previati, dal lato dei numeri civici dispari. "Abbiamo atteso il termine delle festività natalizie per procedere" spiega l’assessore Andrea Maggi. Il completamento dell’intervento è stimato in circa due settimane. Si tratta di un nuovo tassello di un ampio ‘pacchetto’ di lavori inserito in un appalto da 700mila euro che ha già portato al rifacimento dei marciapiedi in via Ripagrande e che prevede diverse altre azioni manutentive. A tal fine al termine degli interventi in via Previati, partiranno i lavori programmati dal Comune per il rifacimento del marciapiede di via Borgo dei Leoni. L’assessore sottolinea che "l’opera è in linea con le indicazioni del Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ed è orientata al miglioramento continuo della fruibilità dei camminamenti. Attualmente – spiega Maggi – sono attivi appalti e manutenzioni per circa 1,4 milioni di euro, in una programmazione costante di interventi e con tempistiche che consentono di dare continuità alle manutenzioni".