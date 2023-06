Maturità 2023 Ferrara, le tracce della prima prova: ecco cosa hanno scelto gli studenti dell’Ariosto

Ferrara, 21 giugno 2023 – La maturità 2023 è partita questa mattina con la prima prova scritta per gli studenti di tutta Italia. Al liceo Ludovico Ariosto di Ferrara i primi maturandi ad uscire hanno commentato le tracce fornite dal Ministero e la loro scelta. Sette le tracce proposte ai maturanti per la prova di italiano, all’Ariosto la più gettonata sembra essere quella di attualità proprio sul tema della maturità.

Maturità 2023: studenti alla prima prova anche a Ferrara

Il commento alla lettera aperta indirizzata nel dicembre del 2021 all’ex ministro dell’Istruzione del governo Draghi, Patrizio Bianchi, è stato scelto da Federico Bonazza: “Ho scelto la traccia C1, il testo argomentativo in cui bisognava parlare di quello che è successo durante la pandemia e di come è cambiato l’Esame di Stato durante l’emergenza. Questa traccia mi è sembrata più semplici, altre erano più difficili e più complicate perché era necessario ragionarci su”.

La prova, in cui si chiedeva di argomentare la lettera in cui si chiedeva all’ex ministro Bianchi che l’esame di Maturità stesso tornasse alla normalità nonostante le difficoltà legate alla pandemia da coronavirus, è stata svolta anche da Gianluca Borgatti e Rebecca Berti.

“Ho descritto le mie sensazioni, come mi sento ad affrontare questa prova, e la situazione durante il Covid. Ho scritto quello che mi veniva in mente – ammette Gianluca – e ho provato ad immedesimarmi nei ragazzi che hanno scritto questa lettera. Spero per il meglio”

Rebecca Berti, invece, ha approfondito il senso di alienazione che hanno avuto gli studenti nell’ultimo periodo e soprattutto durante il Covid. “Poi ho commentato la situazione attuale dell’istruzione e della sua importanza. Le tracce erano abbastanza attuali, ma questa mi è sembrata quella in cui potevo dire più cose e mi interessava maggiormente”.

Scelta diversa per Linda Milani che ha svolto la traccia B2 che parlava delle innovazioni tecnologiche e del mondo della tecnologia. “In realtà sono state delle belle tracce, ma poca varietà. Mi sarei aspettata una sulla guerra, mentre sono stata in difficoltà sulla scelta dell’A1 perché non erano autori che avevamo trattato bene, di Moravia non conoscevo quel brano mentre Quasimodo non lo abbiamo fatto, la traccia B1 invece era sulla nazionalità, era bella e ben argomentata".

Ma c’è poco tempo per pensare a quello che è stato e a cosa ha scritto, per lei domani sarà già il turno della prova di matematica. “Secondo me sarà difficile – dice preoccupata Linda – perché sarà su tutto il programma e arriverà dal ministero. Incrociamo le dita e speriamo che vada bene”.