Maturità 2023, l'ex ministro Bianchi: “La traccia su di me fuorviante e inopportuna”

Ferrara, 21 giugno 2023 – La definisce “fuorviante” e “inopportuna” una delle tracce che i maturandi si sono trovati davanti questa mattina e che lo riguarda da vicino.

L'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi non ci sta. “Si fanno ragionare i ragazzi su cose inesistenti e su paure del tutto infondate. Non mi sembra un buon modo per farli crescere”, dice contattato dal Carlino.

L'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, contrario al tema di maturità su di lui

Ma cosa è successo? Gli oltre 536 mila studenti che questa mattina hanno affrontato la prima prova di maturità, nella categoria 'C' delle tracce, hanno trovato un tema da sviluppare piuttosto singolare. La traccia infatti richiama una lettera aperta fatta pervenire nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, caldeggiando la reintroduzione delle prove scritte alla maturità. Va detto, comunque, che la lettera venne scritta in pieno periodo pandemico.

Peraltro, rimarca l'ex ministro al Carlino, “c'è un duplice errore: fui io che, nel 2022, volli fortemente la reintroduzione delle prove scritte alla maturità, con la bellissima traccia legata alla senatrice Liliana Segre. Per cui, questa richiesta fatta ai ragazzi, è davvero offensiva”.

Bianchi tiene a “non scendere nella polemica politica, perché non mi interessa”. Il rilievo è, dunque, più che altro metodologico. “Ai ragazzi - chiude Bianchi - vanno chiesti sforzi orientati alle materie e agli argomenti curricolari, non certo su queste cose qua”.