Maturità, buona la seconda "La prova? Alla portata" Ora lo spauracchio orale

Ora resta solo il colloquio orale. Quello di ieri, per i maturandi ferraresi, è stato sostanzialmente il giro di boa. La seconda prova, la più temuta, mentre scriviamo è già un ricordo. Le sei ore che avevano a disposizione, i ragazzi, le hanno utilizzate fino all’ultimo secondo. O quasi. Uno fra i primissimi a uscire dal liceo scientifico è Pietro Montagna. Ha un’espressione a metà tra il soddisfatto e l’esausto. Per lui, seconda prova faceva rima con studio di funzione. "Non solo in realtà – spiega –. C’erano anche diversi quesiti, benché alla portata, lo studio di funzione e l’analisi del relativo grafico". Rispetto alle simulazioni di prova fatte nel corso dell’anno quella che si è trovato ad affrontare ieri mattina era "più difficile". Ma non si esclude – anzi è molto probabile – che molta parte della difficoltà sia stata dettata anche da quel turbinìo di emozioni che si prova in certi momenti. Circa una mezz’oretta dopo, siamo con abbondanza dopo le 13, esce anche Riccardo Ravasio. "I quesiti erano fattibili, benché riguardassero anche argomenti che avevamo trattato negli anni scorsi – scandisce il maturando – mentre i problemi erano oggettivamente complessi. Ora però, la vera preoccupazione resta quella dell’esame orale. Corro a studiare". Serpeggia, tra i ragazzi il timore del colloquio. "Ho tempo fino a venerdì per ripassare tutto il programma – confida Melissa Rambaldi, studentessa del Bachelet, che ha appena terminato la prova di economia –. Per noi la seconda prova è stata abbastanza semplice: aveva ad oggetto il bilancio dello Stato, il conto economico e lo stato patrimoniale, per la parte obbligatoria. Tra i quattro punti facoltativi, ho scelto di trattare gli indici patrimoniali e finanziari. Ma sono più impaurita per il colloquio finale". Chi invece ha meno timori per l’epilogo della Maturità è Claudia Raimondi, che varca il cancello del liceo Ariosto tenendo sottobraccio un dizionario di inglese. "La prova scritta mi sembrava alla portata e i testi abbastanza interessanti – ammette –. Le simulazioni si sono rivelate utili". L’orale? "Fortunatamente – chiude – ci sono anche tre commissari interni". Gioia Barbagiovanni parla di "mindset". Viene dal linguistico. Lei, però, aveva francese. "Mi sentivo più pronta per la seconda che per la prima prova, sinceramente". Il timore per la prova orale è legata al fatto che all’interno della commissione ci siano "un docente di fisica e la presidente che insegna matematica. Io sono più umanistica come orientamento…". Chi ha affrontato una vera e propria ‘rivoluzione’ è stato Dario Proietto che, assieme alle sue compagne Matilde Meloni e Nicol Galeazzi, ha terminato da poco (ormai sullo scoccare delle 14) la prova pratica prevista quest’anno per gli istituti professionali. Loro frequentano le Einaudi. "Avevamo da risolvere una caso pratico legato al nostro indirizzo, servizi sanitari. Speriamo sia andata bene".

Federico di Bisceglie