Maturità, cinquant’anni dopo

Cinquant’anni, 1974-2024. Il tempo passato dall’esame di stato della V B dell’istituto tecnico commerciale Burgatti di Cento.

"La cena – raccontano i compagni di classe che si sono trovati mezzo secolo dopo la maturità –, in un noto locale cittadino, è stato un piacevole momento per ritrovarsi dopo tanto tempo a cui ha fatto seguito tanta gioia e felicità. Rimembrare tanti aneddoti e ricordi del periodo scolastico, alcuni dei quali non erano noti a tutti, ma anche per scambiare le storie familiari che ognuno nel frattempo ha vissuto. Proprio perchè non tutto era stato raccontato – concludono gli ex compagni di classe – occorreva trovare un motivo per altro incontro, da qui di festeggiare il prossimo anno, i nostri primi setttant’anni".