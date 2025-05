Maturità digitale, Ferrara tra i top. Offerta di servizi e innovazione. Ai primi posti su 110 città analizzate

Ferrara è anche quest’anno tra i comuni capoluogo italiani a più alta maturità digitale. È quanto emerge dall’indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next, realtà del Gruppo Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. La ricerca congiunta alla settima edizione analizza lo stato di avanzamento delle amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dal Pnrr. Il risultato è una classificazione dello stato di maturità digitale di 110 città monitorate rispetto ad alcune delle principali dimensioni della digitalizzazione della ’PA’ italiana: l’offerta di servizi online, l’integrazione con le principali piattaforme nazionali e la maturità su open data e interoperabilità che comprende anche misurazioni sull’adozione della Piattaforma digitale nazionale dati.

Dall’analisi emerge che Ferrara si conferma tra le amministrazioni a più elevata maturità digitale per il quinto anno consecutivo. L’indice Ca.Re con un valore di 84 cresce del 4% rispetto allo scorso anno. Il risultato è il riflesso in particolare modo dell’indice Digital Data Gov, che alza ulteriormente l’asticella, che segna una crescita a doppia cifra del 17% con un punteggio di 78.

Sostanzialmente stabili le dimensioni dei servizi pubblici digitali, in cui Ferrara conferma il punteggio massimo, 100, e Pa digitale (75). "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – così il sindaco Alan Fabbri –, giunto per il quinto anno consecutivo al nostro Comune, premia l’impegno costante nel costruire una amministrazione pubblica più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. L’innovazione deve diventare parte integrante della cultura autorizzata, capace di rispondere con flessibilità e trasparenza ai bisogni della comunità".

"Il punteggio complessivo – ha aggiunto l’assessore Francesca Savini (foto) –, in crescita rispetto allo scorso anno, riflette la visione strategica con cui stiamo affrontando la transizione digitale: un processo strutturato, che coinvolge persone, competenze e governance. I dati parlano chiaro: Ferrara mantiene il massimo punteggio nell’erogazione dei servizi digitali ai cittadini e migliorabilmente sul fronte dell’interoperabilità e dell’utilizzo intelligente dei dati, anche grazie all’adozione della Piattaforma digitale nazionale dati. Il nostro obiettivo è rendere questa trasformazione permanente e sostenibile, andando oltre l’orizzonte del Pnrr".

L’assessore Savini ha inoltre ricordato come quello con Deda Next rappresenti una parte di un più ampio e articolato progetto di digitalizzazione e ammodernamento: "I risultati dell’Indice Ca.Re. 2025 mostrano che la digitalizzazione ha smesso di essere un insieme di interventi per diventare un processo sistemico di evoluzione amministrativa. Ora la vera sfida è rendere strutturale questa trasformazione, garantendo la sostenibilità tecnica, economica e organizzativa delle soluzioni adottate".