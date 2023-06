Maturità, passato il primo scoglio Covid e attesa i temi i più gettonati "Ma la seconda prova fa più paura"

di Federico

Di Bisceglie

Davanti ai cancelli delle scuole la tensione è palpabile. È il giorno della prima prova: lo scritto che dà il via alla Maturità. Tra le pagine dei dizionari – l’unico ausilio ammesso per affrontare il tema – i ragazzi cercano più un conforto che una soluzione. Quasimodo, Moravia. Poi Piero Angela e Federico Chabod. Insomma ce n’è un po’ per tutti i gusti. Piace anche la traccia di attualità relativa alla tecnologia. I corridoi dell’Ariosto sono semi-deserti. Qualche docente, a guisa di sentinella, sorveglia che tutto fili per il verso giusto. La prima regola della maturità è il silenzio. Teste chine sui fogli protocollo. All’horror vacui si deve sostituire ben presto l’inchiostro belle Bic consumate fra i denti per scaricare la tensione. Federico Bonazza, studente dell’indirizzo economico-sociale, varca il cancello dell’uscita attorno alle 12.30. Ha appena finito, slega la bicicletta per tornare a casa. "Ho scelto il testo argomentativo – spiega –. Ho parlato di quello che è successo durante la pandemia e di come è cambiato l’esame di stato con il Covid". Le tracce? "Alcune semplici, altre un po’ più complesse". Dopo poco varca l’uscita anche Rebecca Berti. Premette di essere "più preoccupata per la seconda prova, che sarà diritto. Avrei preferito scienze umane, sinceramente". Anche lei, come il compagno, ha scelto il tema argomentativo. "Ho parlato dell’istruzione, del senso di alienazione che hanno vissuto gli studenti, in particolare durante il periodo della pandemia. Poi una panoramica sull’importanza dell’istruzione al giorno d’oggi. Mi è sembrato il tema più ‘nelle mie corde’, nel quale ho saputo dire di più".

La traccia oggetto della polemica, quella che conteneva la lettera all’ex ministro dell’Istruzione ferrarese, Patrizio Bianchi, è stata particolarmente gettonata. Anche Gianluca Borgatti l’ha scelta. "Mi è piaciuta l’idea di descrivere le mie sensazioni nell’affrontare l’esame di maturità in prima persona – scandisce lo studente – e spero di essere riuscito a trasferire ciò che provo e che ho provato in particolare durante gli anni della pandemia". Da via Arianuova a piazzale Dante Alighieri ci sono pochi passi. Accanto alla sede del Roiti, ci sono un paio di studentesse che si confrontano sulla prova appena consegnata nelle mani dei commissari. Il giudizio che esprime Linda Milani sulle tracce è complessivamente positivo. "Le ho trovate belle, di estrema attualità, benché forse non troppo varie – ammette –. Ho scelto la traccia che parlava delle innovazioni tecnologiche. Sono stata in difficoltà sugli autori: non avevamo trattato Quasimodo".

Oggi, prova di matematica. "Secondo me sarà difficile – dice –. Incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene". Le incrociamo anche noi. Sicuramente le ha già incrociate Costanza Pavanini, anche lei studentessa dello scientifico. "La prima prova l’ho trovata in linea con la mia preparazione – spiega –. Ho scelto la tipologia C e ho scelto di parlare del valore dell’attesa e di ciò che si è perso, correlando il tutto con la poesia di Giacomo Leopardi". Anche le altre tracce "molto fattibili", ma la prova di matematica "mi preoccupa di più rispetto a quella d’Italiano". Per Adriano Parpalov e Tommaso Chendi, entrambi studenti del Bachelet, tracce B. "La prima prova è stata fattibile – dicono –. La sfida è la seconda, quella di economia: sarà dura".