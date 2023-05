Maurizio Ferrari morto nell’incidente a Ferrara: chi era la vittima

Ferrara, 4 maggio 2023 – Un uomo di 75 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra un’auto e un furgone. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, alle 9.30, sulla via Pomposa all’altezza del civico 317, nel territorio di Codrea. Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes Classe A grigia guidata da Maurizio Ferrari stava procedendo verso Ferrara, quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta sulla quale viaggava il furgone.

Il conducente di quest’ultimo, nell’estremo tentativo di evitare lo scontro, ha cercato di frenare bruscamente, come accertato dai segni sull’asfalto, ma nulla ha potuto. Un impatto molto violento che è costato la vita al 75enne residente a Cocomaro di Cona. Tra le ipotesi sulle cause dell’incidente c’è quella del malore.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno proceduto ai necessari rilievi del caso, oltre a deviare il traffico in entrambe le direzioni. I vigli del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti nell’incidente. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Soccorse anche le due persone a bordo del furgone, il conducente, 45 anni, e il passeggero, 43 anni. I due hanno riportato diversi traumi e sono stati trasportati in ospedale a Cona per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.

I rilievi sul luogo dell’incidente e i lavori per la successiva pulizia della carreggiata stradale sono proseguiti fino alle 13 circa. In questo lasso di tempo sono rimasti chiusi al traffico alcuni chilometri di via Pomposa, con due pattuglie della polizia locale a deviare le auto, rispettivamente nelle intersezioni di via Scorsuro verso Ferrara e via Zamboni verso Codrea. La viabilità ha subito rallentamenti e disagi. Alcuni residenti della zona raccontano di aver "sentito una forte frenata e poi un grosso boato. Siamo usciti subito di casa. Abbiamo visto l’auto e il furgone distrutti. Una vera tragedia".

Maurizio Ferrari, agricoltore, abitava in via della Ginestra a Cocomaro di Cona, aveva un figlio ed era rimasto vedovo qualche anno fa. In paese tanta incredulità per la tragedia: "Ho appreso della notizia solo qualche ora dopo l’incidente – racconta un conoscente della vittima –, era un uomo tranquillo e dedito al lavoro. Sono molto dispiaciuto, sono vicino al figlio".