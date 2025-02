Maurizio Lastrico al Teatro Nuovo: "Racconto la precarietà dell’artista"

Maurizio Lastrico torna domani alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara con ‘Sul lastrico’, dopo il precedente successo e registrando il tutto esaurito.

Che effetto le fa vedere un teatro pieno e così tanto affetto dal pubblico?

"La consapevolezza che sto facendo un percorso giusto e la felicità di essere in qualcosa che viene riconosciuto dalla gente. Questo mi fa piacere perché la nostra identità è affermata da chi ci sta davanti e mi dà un grande senso di responsabilità nello scrivere tutti i giorni, di avere rispetto per questa cosa sacra che è il teatro".

Per lei è un ritorno a Ferrara: cosa le piace della città?

"Torno a Ferrara in teatro ma sono tutte zone che conosco molto perché sono un appassionato motociclista, che ama fare scoperte. Mi piace tanto la grande predisposizione all’umorismo, dove passa l’affetto nella presa in giro bonaria e la grande tradizione di comici. Da ligure è un onore arrivare in una terra con così grande tradizione e avere comunque un feeling e sintonia con queste persone fantastiche".

Cosa può dire del nuovo spettacolo?

"Racconta una condizione dell’artista che è sempre precario e legato all’andare bene o male dello spettacolo o del film. I piani B, il futuro, ci si invecchia, ci si trasforma, ci si domanda se la gente riderà ancora. Scenari che si prefigura e magari non gli fanno vivere pienamente il presente. Ci sono riflessioni sul mestiere dell’attore, tanti giochi di linguaggio e anche una parte più di stand up e monologo che ho frequentato sempre poco per paura di non essere in performance. E’ una specie di percorso che continua alla ricerca del migliore spettacolo che possa fare nella mia vita. Tanti pezzi nuovi, i cavalli di battaglia, i giochi e le luci anche sul pubblico perché il commento, il viso e l’interazione con loro cambia anche il modo con cui recito".

Qual è il momento dello spettacolo che l’ emoziona di più?

"E’ sempre molto bello quel momento in cui arriva l’errore, l’inciampo o quando qualcuno del pubblico dice qualcosa. Mi emoziona sempre il bis, chiedendomi spesso cose che, avendo un repertorio ampio, ricordo a malapena o devo andare a sbirciare o non facevo da tanto ma anche quando pezzi noti rientrano e vengono rivissuti come fosse la prima volta. Questo è bello perché i punti che emozioneranno e che andranno particolarmente bene nello spettacolo non sono quasi mai preventivabili".

E’ passato dal teatro alla TV e al cinema con grande successo: quale di questi mondi sente più suo?

"Il live è il top. In teatro c’è la somma di tutto. Mi tengo stretto però il privilegio di poter variare le forme della mia arte e del mio lavoro perchè dà la possibilità di ottenere la visibilità che porta la gente a teatro ma anche di recitare con altre persone e con altri modi di interpretare personalità. E’ impagabile immaginare, fare le prove e poi vedere che funziona con il pubblico che ride, rimane attento ed è felice di avermi incontrato. E’ qualcosa di sacro per me".

I suoi celebri endecasillabi comici sono ormai un marchio di fabbrica: come nascono e chi è Dante per lei?

"C’è stato un Dante da studente delle superiori e poi un altro tutto diverso, con 4 dimensioni quando all’accademia d’arte drammatica l’ho dovuto imparare per raccontarlo alla gente, costretto ad andare all’essenza e alla profondità. Lì ne ho apprezzato metrica e forza. E’ stato meraviglioso e vedere che funziona così in teatro, quel ritmo e quell’endecasillabo, è pazzesco".