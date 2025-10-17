Mauro Farina morto nell’incidente: è la sesta vittima in sei giorni

Longastrino di Alfonsine (Ferrara), 17 ottobre 2025 – Altro sangue sulle strade ferraresi. La sesta vittima in nemmeno una settimana è Mauro Farina, un uomo di 70 anni di Longastrino di Alfonsine. L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo si è verificato ieri mattina in via Maria Margotti, all’incrocio con via Garusola, a Filo di Argenta.

La vittima, a quanto si apprende, stava andando a Cona per una visita medica. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche una donna incinta con i figli e un altro uomo. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 7.40. Due vetture si sono scontrate frontalmente e nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone.

Entrando nel dettaglio dell’accaduto, per cause al vaglio dei carabinieri il 70enne, a bordo di un’Alfa Romeo 147, procedeva in direzione Argenta quando, forse a seguito di un sorpasso, si è scontrato con la Polo che sopraggiungeva in direzione opposta, con a bordo la donna e i due figli. Dopo il violento scontro, le auto sono finite nella scarpata a bordo strada, una da un lato e una dall’altro. Allo stesso tempo è arrivato anche un furgone che dopo aver sbandato è finito anch’esso fuori strada.

Sono partiti subito i soccorsi. I vigili del fuoco si sono adoperati per fare uscire gli occupanti dai vari mezzi. Il personale sanitario del 118 ha assistito i feriti.

Il conducente dell’Alfa Romeo è morto sul colpo, mentre la donna incinta, 31 anni, con i suoi due figli di 11 e 12 anni, e il 53enne conducente del furgone, hanno riportato diversi traumi. Sebbene le loro condizioni non fossero gravi, sono stati tutti comunque trasportati all’ospedale di Cona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A supporto anche il personale della polizia locale dell’Unione Valli e Delizie, che ha provveduto a deviare il traffico. Un lungo tratto della strada provinciale, infatti, è stato chiuso per procedere agli accertamenti e al recupero dei mezzi. Durante la fase dei soccorsi si sono registrati alcuni disagi alla circolazione. La completa messa in sicurezza del tratto stradale è proseguita per tutta la mattinata di ieri.

Come accennato, quella di ieri è al sesta vittima della strada in nemmeno una settimana. Lunedì sulla Statale 16, in prossimità di San Biagio, un altro incidente mortale ha visto coinvolte tre persone: un ragazzo di 28 anni di Alfonsine che ha perso la vita, la compagna che viaggiava con lui rimasta ferita e una giovane di Forlì, uscita miracolosamente illesa. Un bollettino a cui si aggiungono le tre vittime di sabato sempre sull’Adriatica, ma all’altezza di Monestirolo. Nell’incidente, avvenuto per uno scontro frontale tra due auto, sono morti una donna di 41 anni di Montesanto, Eleonora Verri, e due ragazzi di 19 e 27 anni originari del Marocco e residenti in provincia di Ravenna, Yassine El Maarofi e Omar Hammouch.