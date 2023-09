Mauro Repetto, Piero Pelù e Olly. Al Comunale arriva ImaginAction

A poche ore dall’inizio, si accendono i riflettori sulla settima edizione di ImaginAction, il Festival Internazionale del videoclip che si terrà da oggi a giovedì al teatro Comunale, per tre serate imperdibili che vedranno alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama musicale, con un ricco calendario di appuntamenti dal vivo interamente dedicati al mondo del videoclip. Il festival ospiterà un cast d’eccezione, con grandi artisti che si racconteranno al pubblico in una cornice intima, tra le mura di uno dei più bei teatri d’Italia: un viaggio nei ricordi delle carriere di chi ha segnato la scena musicale. Verranno proiettati per l’occasione i videoclip, noti e meno noti, degli ospiti di questa edizione, alternati ai racconti da backstage, aneddoti, e alle esibizioni dal vivo, in un mix di parole, musica e immagini. "Manca pochissimo alla prima edizione, a Ferrara, di ImaginAction, il festival internazionale del videoclip, che porterà a Ferrara tanti ospiti. Questo evento conferma, ancora una volta e sempre più, l’attenzione che la nostra città riserva a tutte le forme d’arte. Quella dei videoclip, in particolare, lo sottolineiamo ancora una volta, è una forma d’arte al quadrato, perché unisce alla capacità espressiva delle immagini la potenza creativa della musica. L’appuntamento sarà inoltre un viaggio nella storia degli ultimi decenni, con alcuni dei grandi protagonisti che hanno segnato un’epoca d’oro della musica e del cinema" ha dichiarato il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. La serata d’apertura di oggi vedrà l’attesissimo ritorno sul palco di Mauro Repetto degli 883, Piero Pelù e Olly.

Repetto presenterà in anteprima nazionale il libro ‘Non ho ucciso l’uomo ragno’ sulla sua vita e sull’avvincente storia degli 883, scritto insieme al giornalista Massimo Cotto che lo intervisterà per il pubblico. L’ideatore e fondatore del mitico gruppo ripercorrerà le tappe di un percorso straordinario, raccontando anche genesi e aneddoti dei suoi maggiori successi, trasportando i presenti in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i grandi videoclip degli 883, con tutte le hit che hanno fatto da colonna sonora a molte generazioni. E, per la prima volta, si esibirà in una performance dal vivo. ‘El diablo’ Piero Pelù sarà in teatro per presentare dal vivo al pubblico il libro ‘Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita’: in questo libro Pelù scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. Il rocker sarà intervistato dal giornalista Massimo Cotto. Infine Olly, giovane artista genovese, che quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 e pubblicato l’album ‘Gira, il Mondo Gira’ si esibirà dal vivo a Ferrara, dopo il tour estivo i sold out primaverili a Milano e a Roma. Olly si racconterà al giornalista Simone Zani. Domani sarà invece la volta di Diodato e Marco Masini: entrambi gli artisti saliranno sul palco di ImaginAction nella seconda serata, per ricordare i momenti più intensi delle loro carriere, in un alternarsi di parole, canzoni dal vivo e immagini.