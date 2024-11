Mauro Sigura porta il suo ’Migrantes’ al Torrione

Questa sera alle 21.15 calca il palco del Torrione Mauro Sigura. Il musicista torinese, vincitore nel maggio scorso del Contest 7 Virtual Jazz Club, il primo e più importante concorso di jazz online al mondo, si esibirà ai liuti accompagnato da Andrea Manzoni al pianoforte, per presentare il progetto musicale ’Migrantes’. Mauro Sigura nasce a Torino e, dopo la laurea in Filosofia, si dedica a tempo pieno alla chitarra, al bouzouki e all’oud, tracciando un percorso artistico attraverso il blues, il jazz e la world music. Specialista di musica folklorica ed etnica mediterranea (in particolare di tradizione sarda), mediorientale e africana, da dieci anni guida progetti in cui convergono questi suoi interessi, fra i quali il nuovo album ’Dunia’ con Marcello Peghin alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al Basso ed Evita Polidoro alla batteria. Ha collaborato e si è esibito con diversi artisti, tra cui Erik Truffaz, Luca Aquino, Javier Girotto, Agricantus, l’orchestra multietnica di Porta Palazzo e la poetessa siriana Maram Al-Masri.