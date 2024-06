Maxi assegno in dono alla scuola, c’è la firma della coop ’La vela’

Un dono inatteso per la scuola primaria di Goro, è stato consegnato nei giorni scorsi da Fausto Gianella, presidente de ‘La Vela’, una della cooperative più antiche della Sacca. Si tratta di un maxi assegno del valore di 5000 euro. Alla cerimonia il presidente della cooperativa ittica e il sindaco di Goro Maria Bugnoli con i docenti, il personale scolastico ed i bambini. E’ stata una mattinata di festa nella struttura. "Non è la prima volta che noi pescatori facciamo sentire la vicinanza alle istituzioni scolastiche del paese – precisa Gianella –, in paese ci sono materna, elementari e scuole medie. L’assegno che è stato donato alla struttura servirà per l’acquisto di materiale scolastico a scelta, in una delle edizioni con i fondi sono riusciti anche a realizzare una sala computer. E’ un orgoglio per noi dare una mano".