Maxi bolletta annullata Ma ci sono voluti 11 anni

FERRARA

Otto anni dopo una bolletta da più di cinquemila euro, di cui non riusciva a capirne la ’natura’, considerando che era stato staccato il contatore di cantiere prima che potesse prenderne la lettura finale, l’architetto Marcello Bosi, ferrarese, titolare della Blm Costruzioni si è visto notificare un decreto ingiuntivo che gli ’ricordava’ la quota capitale da pagare, per l’esattezza 5.303 euro, oltre ovviamente interessi e spese. Otto anni dopo lo stacco di quel contatore in un cantiere di Santa Maria Maddalena. Va ricordato che appena ricevuta la bolletta di migliaia di euro, Bosi la contestò subito, facendo anche presente che non gli era stata data la possibilità di controllare la lettura finale. Contestazione rimasta senza risposta. Ci riprovò nel 2013. Silenzio. Probabilmente, avrà pensato che la situazione fosse risolta. Assolutamente no, perché la burocrazia va lenta, ma procede, spesso per una sua strada poco comprensibile, ma procede.

Tornando al ’nostro’, quando si è visto recapitare il decreto ingiuntivo, otto anni dopo lo ripetiamo, ha deciso di opporsi, come in realtà aveva fatto anche al ricevimento della bolletta, nel 2012. Questa volta però il servizio elettrico nazionale ha risposto e ne è nata una causa civile che soltanto di recente, ha porto il Tribunale di Rovigo, competente per territorio, perché il cantiere era a Santa Maria Maddalena, ad annullare il decreto ingiuntivo e a condannare il servizio elettrico nazionale anche a pagare le spese di giudizio sostenute da Bosi – che è stato assistito dall’avvocato Antonio Alosi – stabilite in 2.400 euro. Il giudice, nella sentenza, ha sottolineato che "è onere del somministrante il servizio provare l’effettività dei consumi e delle erogazioni avvenute, nonché del corretto funzionamento del contatore e dell’affidabilità dei valori registrati".

Situazioni che in questa vicenda non si sono concretizzate , considerando che alle prime contestazioni l’imprenditore non ha ricevuto alcuna risposta, neanche per comunicare come si era arrivati a quella cifra. Ma il giudice ha anche sottolineato che "la prova dei consumi viene fornita mediante le certificazioni fornite dal gestore di rete". Dopo undici anni, quindi, la battaglia è stata vinta, ma quanto è costata in termini di tempo impiegato e soldi per opporsi prima con richieste di spiegazioni, e poi per affidarsi a un legale, investire soldi?

Cristina Rufini