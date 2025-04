"Maxi cantiere e assicurazioni, più dialogo"

Il Comune di Ferrara ha inviato una comunicazione ufficiale via Pec alle compagnie assicurative responsabili della copertura dei lavori del maxi cantiere per l’interramento della ferrovia in Via Bologna.

L’obiettivo è porre attenzione su una situazione segnalata da numerosi cittadini, pervenute anche allo sportello che il Comune ha aperto per ascoltare le richieste provenienti dalle 22 vie interessate dal progetto. Il Comune ha ricevuto un numero crescente di segnalazioni da parte di famiglie e cittadini che lamentano una difficoltà di comunicazione con le compagnie assicurative per i disagi e danni subiti alle abitazioni presumibilmente a causa dei lavori. "Abbiamo iniziato un percorso di dialogo con cittadini e Fer per la fase ormai conclusiva del cantiere – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni –. Siamo consapevoli che la lunga durata dei lavori, unita alla vastità dell’area interessata, abbia rappresentato una difficoltà per i tanti residenti. Proprio per questo motivo la nostra amministrazione si è attivata con momenti di ascolto con residenti e comitati. La nascita dello sportello ha avuto un riscontro positivo e molto partecipato, anche sollecitato dagli incontri in presenza ai quali sono sempre stato presente. Le varie segnalazioni giunte allo sportello ci hanno fornito una scala di priorità sulle problematiche del quartiere: tra queste il tema del rapporto con le assicurazioni". Con l’invio della Pec, il Comune ha voluto sottolineare l’importanza strategica del cantiere, ma anche la necessità che la gestione degli eventuali danni venga affrontata con la dovuta attenzione e tempestività da parte degli attori coinvolti. "Siamo attenti agli sviluppi e in contatto con i residenti. Stiamo raccogliendo segnalazioni e suggerimenti anche per ultimare la progettazione delle aree circostanti il cantiere".