Maxi colpo allo spaccio Chili di droga in casa Arrestato a 20 anni "Gli scambi sulle mura"

di Matteo Radogna

Passeggia sulle mura e attraversa la strada con un cartone della pizza in mano. Il ragazzo ha i jeans strappati ma di sartoria, mocassini griffati, un piumino e l’andatura di chi non ha fretta. L’impazienza è invece di un altro giovane che lo aspetta sotto il ‘ponticello’ delle mura dei Baluardi. Lo scambio di droga avviene in fretta. La stessa scena si ripete dopo qualche ora, ma con un cliente diverso. A pochi metri di distanza a osservare l’attività di spaccio ci sono dei residenti. La notizia in brevissimo tempo circola fra le forze dell’ordine. Il blitz della quarta sezione della squadra Mobile della Questura scatta il giorno dopo nell’appartamento del ventenne italiano e incensurato: la polizia pensa di fermare uno spacciatore come tanti e, invece, nell’alloggio trova 25 chili di hashish e circa 100 grammi di marijuana. Per il giovane pusher scatta l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pm di turno Stefano Longhi, il ventenne è stato portato direttamente all’Arginone. È accaduto l’altro ieri in un appartamento del centro cittadino: l’udienza di convalida si terrà oggi alle 12 e il ventenne sarà assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini.

L’operazione portata a termine dalla polizia è di notevole importanza: basti pensare che in tutto il 2022 sono stati recuperati 56 chili di stupefacente dalla stessa Questura. L’altro ieri, in un solo giorno, sono stati sequestrati ben 25 chili. Un altro fenomeno legato allo spaccio in città, è la perdita di influenza della mafia nigeriana. Buona parte delle mura (dove spesso avviene lo scambio di stupefacenti) sono ormai appannaggio dei tunisini. Proprio per contrastare queste bande organizzate, la polizia intensifica i suoi sforzi. Non si ferma, quindi, l’impegno degli uomini in divisa, sotto il coordinamento della Procura.

Il successo dell’operazione dell’altro ieri si colloca nel solco dell’attività svolta nel 2022, anno in cui sono stati sequestrati dalla squadra mobile oltre 8 chili di cocaina, 9 chili di eroina, oltre 15 chili di hashish e circa 10 chili di marijuana. Da febbraio 2022 a oggi, gli uomini del questore Calabrese hanno tolto alla criminalità complessivamente circa 83 chili di sostanza stupefacente di diversa tipologia, un valore 20 volte superiore agli anni precedenti.