Maxi colpo in banca. Rapinatori in azione. Una mattina di paura

Due uomini a volto coperto, pistole in pugno. Hanno messo a segno una rapina da 100.000 euro. Non è il copione di un film d’azione, ma la realtà che si è materializzata davanti agli occhi di circa 8 persone che lunedì pomeriggio erano all’interno della filiale delle banca Credem in via Ferrarese a Cento.

Un colpo ben studiato, opera di chi forse non era nuovo a questo tipo di azioni e che sapeva bene come muoversi e forse, anche gli orari migliori per farlo. Preciso, veloce e senza lasciare, forse, troppe tracce. E ora è tutto nelle mani delle indagini della Compagnia Carabinieri di Cento insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Ferrara. Tutto è accaduto attorno alle 16 di lunedì pomeriggio quando due malviventi sono entrati in azione all’interno della banca ma non si esclude la presenza di qualche altro complice all’esterno e nei paraggi. I due uomini hanno fatto irruzione nella filiale dal retro, dopo aver divelto una finestra. Parrebbe che in quel momento non sia scattato nessun allarme ma su questo aspetto daranno certezza o meno le indagini dei carabinieri. Da lì, una volta dentro e con il volto coperto, i due armati di pistola, sono arrivati alle casse intimando ai presenti di stare fermi per poi farli spostare tutti verso uno degli uffici, stando ben attenti che nessun allarme potesse scattare o fosse azionato.

Momenti di paura che hanno vissuto 8, 9 persone tra dipendenti della filiale e clienti che si sono trovati nel momento e nel luogo sbagliato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A quel punto hanno raccolto i soldi in una borsa svuotando i roller cash delle casse ma anche il contenuto della cassaforte, attendendo l’apertura temporizzata. Momenti che per i presenti saranno stati interminabili ma pare tutto si sia svolto con rapidità, una manciata di minuti. Altro indizio che fa pensare a una mano esperta e a piano costruito dopo un’attenta osservazione. Dopo aver raccolto tutti i soldi i due si sono dati alla fuga a piedi, sempre dal retro dell’edificio, sfruttando i passaggi tra le case e la pista ciclabile dove potrebbero aver avuto un mezzo d’appoggio o il supporto di uno o più complici rimasti all’esterno. Al momento, questa ipotesi non è esclusa. Ora sono al vaglio dei carabinieri tutte le immagini delle telecamere della zona, analizzando questi occhi elettronici per cercare di identificare i responsabili del colpo.

Laura Guerra