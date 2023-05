Maxi furto alla Casa della Salute I ladri fuggono con i farmaci

Una brutta sorpresa ha accolto gli operatori sanitari della farmacia interna alla Casa della salute ‘Terre e Fiumi’, ieri mattina. Infatti, nella notte tra domenica e ieri, all’interno del presidio si è consumato un furto di medicinali con effrazione. Secondo quanto è stato sinora ricostruito, ignoti si sono illegalmente introdotti nella struttura sanitaria e si sono diretti verso il Punto di erogazione diretta farmaci e si sono impossessati di alcuni medicinali. E, successivamente, si sono allontanati. Ad accorgersi dell’accaduto, ieri mattina, sono stati gli operatori sanitari che, al momento della riapertura del servizio, hanno subito notato l’ammanco di medicinali e segni di effrazione. Immediatamente, sono stati informati i carabinieri di ciò che era successo. I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Copparo sono andati sul posto e hanno verificato che, effettivamente, alcuni soggetti avevano perpetrato il furto, portandosi via alcuni farmaci di uso comune. Gli uomini dell’Arma, alla luce di ciò, hanno effettuato accurati rilievi tecnico-scientifici e sono riusciti ad isolare alcune tracce utili all’identificazione dei responsabili del grave gesto. Allo scopo di proseguire le indagini, inoltre, verranno posti al vaglio anche i filmati delle videocamere della zona che potrebbero fornire elementi utili a scoprire gli autori del furto. Nel frattempo, nella giornata di ieri, gli operatori sanitari sono stati impegnati nell’inventario dei medicinali all’interno del presidio sanitario, allo scopo di quantificare l’esatto quantitativo di farmaci che sono stati rubati, nonché l’effettivo danno.

Da parte dell’Azienda Usl di Ferrara è stata ovviamente sporta regolare denuncia ai carabinieri. Proprio per poter procedere all’inventario, nella giornata di ieri il punto farmacia della Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ è rimasto chiuso al pubblico, con gli utenti che sono stati invitati a rivolgersi presso le altre sedi erogative della farmacia ospedaliera presenti in provincia. Sulla pagina Facebook dell’Azienda Usl di Ferrara, oltre a porgere scuse per il disagio, è stato assicurato che il servizio farmacia presso la struttura sanitaria copparese riprenderà regolarmente nella giornata di oggi, negli orari previsti. Ora occorrerà attendere l’esito delle indagini avviate dai carabinieri, volte ad individuare i responsabili di quanto accaduto.