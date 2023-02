Maxi inchiesta sulle tangenti in Fiera "Cade la concussione: fu corruzione"

di Cristina Rufini

FERRARA

Pietro Scavuzzo non era propriamente una vittima del presunto accordo illecito tra i due ex presidenti di Ferrara Fiere Nicola Zanardi e Filippo Parisini, a turno, ma un sodale sostanzialmente. E’ quanto emerge dall’ultima udienza davanti al giudice Carlo Negri, sulle presunte tangenti pagate da Scavuzzo, pentito di camorra, per assicurarsi gli appalti di fornitura degli allestimenti fieristici negli anni dal 2013 al 2016. In sintesi, ieri, il gup Negri ha chiesto al pm che ha coordinato le indagini, Ciro Alberto Savino, di riformulare l’accusa nei confronti di Zanardi e Parisini dal concussione e corruzione, perché dai successivi approfondimenti di indagine, anche nel corso degli interrogatori, sarebbe emerso un accordo tra le parti, tra corruttore (Scavuzzo) e corrotti (Zanardi e Parisini a turno) per gestire gli allestimenti del polo fieristico al tempo delle loro presidenze. Accordo, che sempre stando a quanto ricostruito, sarebbe stato del 20% degli incassi da ’riconsegnare’, a garanzia dell’esclusività della fornitura. Il giudice ha quindi fissato un’altra udienza al 23 maggio prossimo, e in questo periodo il pm Savino deve riformulare l’accusa nei confronti di Zanardi e Parisini e imputare una nuova accusaione, la corruzione, a Scavuzzo che era accusato invece solo di concorso in peculato.

L’inchiesta. Le indagini della procura di Ferrara sono nate a seguito di quanto denunciato proprio da Pietro Scavuzzo nel momento in cui, a suo dire, sarebbe stato estromesso dai giochi a causa della sua difficoltà nel corrispondere la quota che gli garantiva l’esclusiva negli appalti per gli allestimenti in Fiera. Stando alle contestazioni, Zanardi e Parisini (nel biennio 20132014 il primo, nel 2016 il secondo) avrebbero minacciato l’imprenditore di togliergli le future commissioni se non avesse consegnato il 20 per cento degli incassi. Presunte mazzette in Fiera "Serve una consulenza" I legali di quattro dei cinque imputati ottengono lo slittamento dell’udienza "C’è da chiarire se i vertici dell’Ente stessero ricoprendo un incarico pubblico". I legali che assistono i cinque imputati sono gli avvocati Marco Linguerri (che assiste Nicola Zanardi e Giorgina Arlotti), Claudio Maruzzi (Filippo Parisini), Simone Bianchi (Angelo Rollo) ed Elisabetta Marchezzi (Pietro Scavuzzo. Infine, il pm Savino sta portando a compimento gli interrogatori successivi alla chiusura della indagini del secondo filone d’inchiesta sulla gestione della Fiera, dove ci sono nove imputati con accuse che vanno dalla truffa all’abuso d’ufficio, passando per la falsità ideologica e anche con qualche episodio di corruzione. Si tratta del filone legato al maxi appalto per i lavori di ricostruzione post-sisma di alcuni padiglioni dell’ente, che ha portato a ottenere un contributo a fondo perduto da parte della Regione di un milione e mezzo su un appalto di 3,3 milioni, poi lievitati a 5,9.