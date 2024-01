Maxi investimento per la centrale idrica

È stato completato lo scorso dicembre l’intervento volto a garantire maggior efficienza alla centrale di Serravalle e per il quale sono stati investiti 780mila euro. Quello di Serravalle, nel territorio comunale di Riva del Po, rappresenta uno degli impianti più rilevanti della società Cadf: con gli oltre 9 milioni di metri cubi di acqua potabile erogati annualmente alla comunità, è infatti indispensabile per la gestione del servizio idrico per tutti gli undici Comuni serviti dall’azienda. Questo ruolo strategico rende la centrale oggetto di continui interventi di efficientamento che ne garantiscano la sicurezza, la continuità di erogazione del servizio e la qualità dell’acqua distribuita. Lo sviluppo dell’attività di progettazione ed esecuzione della riqualificazione degli impianti elettrici della centrale, con relativo efficientamento energetico, è stato uno degli ultimi e fondamentali lavori svolti da Cadf in questo senso.

L’intervento ha interessato tutti i reparti della centrale: dai torrini situati nella golena del Po, che permettono l’emungimento dell’acqua direttamente dal fiume, fino al sollevamento finale che immette l’acqua potabilizzata in tutta la rete di distribuzione. Nello specifico è stata effettuata la sostituzione di diversi quadri di potenza con l’inserimento di inverter su tutte le pompe al fine di ottenere un considerevole risparmio energetico oltre ad una più lineare pressione di uscita dalle varie condutture per preservarne la durata.

"Così come sostanziale – spiegano dalla società Cadf – è stato il rinnovamento e la sostituzione di strutture vetuste per favorire il risparmio energetico di tutto il processo di potabilizzazione, che è altamente energivoro. È stata inoltre efficientata l’illuminazione ordinaria e di emergenza, inserendo in tutti i locali e nelle aree esterne corpi illuminanti a bassissimo consumo energetico. L’esecuzione del progetto nella sua complessità ha avuto una durata effettiva di 230 giorni".