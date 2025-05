Maxi investimento per rifare le strade

Con la seduta del Consiglio comunale del 28 aprile, Terre del Reno compie un passo deciso verso il miglioramento della viabilità locale, stanziando 500.000 euro per il rifacimento delle strade. Un investimento concreto e rilevante, che punta a rispondere alle numerose segnalazioni dei cittadini e a garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.

Un altro risultato importante riguarda la lottizzazione di via Pasquini (ex lottizzazione Giovannina) che sarà presa in carico dopo un lungo e complesso iter tecnico e legale, legato a una causa sulla mancata urbanizzazione delle aree. Grazie all’impegno e la determinazione dell’amministrazione comunale, si potrà acquisire la gestione della strada e si potranno avviare i lavori di sistemazione del manto stradale e di tutte le altre opere di urbanizzazione ponendo fine a una situazione che si protrae da troppo tempo.

Sempre nella stessa seduta è stato approvato il rendiconto 2024, che fotografa una situazione finanziaria solida e ben gestita. L’avanzo libero di amministrazione ammonta a 2,2 milioni di euro, cifra che ha consentito all’amministrazione di destinare da subito circa 1 milione a nuovi investimenti, tra cui spiccano proprio i 500.000 euro per gli asfalti. Al tempo stesso, un’altra parte dell’avanzo viene conservata come garanzia per la sostenibilità futura del Comune. Il bilancio è stato valutato positivamente in tutti i parametri normativi, con tempi medi di pagamento ai fornitori di appena 14 giorni e un patrimonio netto dell’ente che cresce, passando da 43,9 a oltre 46 milioni di euro.