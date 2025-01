Maxi investimento sulle Vallette: "Miglioriamo l’offerta turistica"

Si è appena concluso il 2024 ed è tempo di bilanci per il sistema turistico ostellatese. I dati provvisori, forniti dalla Regione Emilia-Romagna, ci dicono che il numero di presenze sul territorio è aumentato del 13,7% con 13.140 notti prenotate. Anche la permanenza media del turista è aumentata, nel 2023 era di 3,2 notti mentre nel 2024 è stata di 4. Questi dati, secondo l’assessore al Turismo, Andrea Zappaterra, sono il frutto di una molteplicità di fattori: "Azioni di promozione turistica verso la domanda qualificata, il rafforzamento e potenziamento del legame fra amministrazione comunale, Fipsas (Federazione di pesca sportiva) e le relative competizioni sportive. Di media i campi gara ostellatesi registrano 50.000 presenze fisiche annue di pescatori e accompagnatori. Inoltre, la presenza sul territorio di un’offerta ricettiva di qualità, oltre a politiche mirate alla valorizzazione delle Vallette. Non ultimo l’organizzazione di eventi legati alla fotografia naturalistica, al birdwatching, all’enogastronomia, al cicloturismo e allo sport".

Per il 2025 l’amministrazione comunale di Ostellato si impegna a dare continuità al grande lavoro svolto in questi anni, in sinergia con il settore privato, con il Parco del Delta, con destinazione Romagna, Delta 2000 e tutti gli stakeholder (portatori di interesse) coinvolti. Non per nulla l’investimento più rilevante iscritto a bilancio per il 2025, oltre 700 mila euro, è indirizzato alla Vallette, per la valorizzazione della ricettività e qualificare il polmone verde di Ostellato, preziosa risorsa per il turismo ambientale e per gli appassionati della pesca sportiva. Le risorse serviranno alla ristrutturazione della dozzina di bungalow, molto richiesti dai turisti che amano il cosiddetto turismo lento, vale a dire coloro ai quali piace stare nella pace della natura. Sono fondi che si aggiungono a quelli investiti già per migliorare la ricezione alberghiera. "L’assegnazione è in vista del traguardo – spiega Zappaterra – se ne sta occupando la Centrale Unica di Committenza, dell’Unione Valli e Delizie".

Franco Vanini